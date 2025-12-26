Украинцы начали активнее погашать долги за коммуналку: задолженность сократилась до 100,8 млрд грн

В третьем квартале 2025 года зафиксирована положительная динамика в оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Общая сумма долгов населения снизилась на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Интересным показателем является то, что в июле-сентябре украинцы заплатили даже больше, чем им было начислено за этот период: при начислениях в 45,6 млрд грн фактическая оплата составила 48,5 млрд грн. Это говорит о том, что граждане начали постепенно закрывать старые долги.

Структура задолженности: за что должны больше всего

По состоянию на конец сентября общий долг в 100,8 млрд грн распределился по категориям услуг следующим образом:

Отопление и горячая вода: 33,1 млрд грн;

Газ (снабжение и распределение): 27,9 млрд грн;

Электроэнергия: 16,5 млрд грн;

Водоснабжение и водоотвод: 10,4 млрд грн;

Содержание домов (ОСМД/управляющие): 9,5 млрд грн;

Вывоз мусора: 3,2 млрд грн.

География долгов: лидеры среди областей

Самая сложная ситуация с расчетами наблюдается в крупных промышленных регионах и прифронтовых областях (данные приведены без учета временно оккупированных территорий):

Регион Сумма долга (млрд грн) Днепропетровская обл. 8,5 Донецкая обл. 4,3 Полтавская обл. 3,2 г. Киев 2,8 Харьковская обл. 1,9 Киевская обл. 1,5 Одесская обл. 1,1 Львовская обл. 1

Отметим, что тенденция к сокращению долга в третьем квартале (июль-сентябрь) традиционна для летнего сезона, поскольку в этот период отсутствует самая дорогая статья расходов — отопление. Это позволяет домохозяйствам направить средства на погашение накопившихся за зиму задолженностей.