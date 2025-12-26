В третьем квартале 2025 года зафиксирована положительная динамика в оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Общая сумма долгов населения снизилась на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Украинцы начали активнее погашать долги за коммуналку: задолженность сократилась до 100,8 млрд грн
Интересным показателем является то, что в июле-сентябре украинцы заплатили даже больше, чем им было начислено за этот период: при начислениях в 45,6 млрд грн фактическая оплата составила 48,5 млрд грн. Это говорит о том, что граждане начали постепенно закрывать старые долги.
Структура задолженности: за что должны больше всего
По состоянию на конец сентября общий долг в 100,8 млрд грн распределился по категориям услуг следующим образом:
- Отопление и горячая вода: 33,1 млрд грн;
- Газ (снабжение и распределение): 27,9 млрд грн;
- Электроэнергия: 16,5 млрд грн;
- Водоснабжение и водоотвод: 10,4 млрд грн;
- Содержание домов (ОСМД/управляющие): 9,5 млрд грн;
- Вывоз мусора: 3,2 млрд грн.
География долгов: лидеры среди областей
Самая сложная ситуация с расчетами наблюдается в крупных промышленных регионах и прифронтовых областях (данные приведены без учета временно оккупированных территорий):
|Регион
|Сумма долга (млрд грн)
|Днепропетровская обл.
|8,5
|Донецкая обл.
|4,3
|Полтавская обл.
|3,2
|г. Киев
|2,8
|Харьковская обл.
|1,9
|Киевская обл.
|1,5
|Одесская обл.
|1,1
|Львовская обл.
|1
Отметим, что тенденция к сокращению долга в третьем квартале (июль-сентябрь) традиционна для летнего сезона, поскольку в этот период отсутствует самая дорогая статья расходов — отопление. Это позволяет домохозяйствам направить средства на погашение накопившихся за зиму задолженностей.
