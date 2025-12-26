С 26 декабря вступают в силу новые таможенные льготы на товары для обороны и энергетики

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 декабря 2025, 8:29 Читати українською

С 26 декабря вступают в силу новые таможенные льготы на товары для обороны и энергетики

Сегодня, 26 декабря 2025 года, вступают в силу законы № 4709-IX и № 4710-IX. Эти документы расширяют список товаров, которые можно ввозить в Украину без уплаты НДС и пошлины, а также продлевают сроки действия существующих льгот для поддержки ВСУ и энергосистемы. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

С 26 декабря вступают в силу новые таможенные льготы на товары для обороны и энергетики
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что изменилось для оборонного сектора

Государство расширило поддержку производителей оружия и непосредственно военных формирований:

  • Симуляторы боевых действий: Теперь тренажеры для обучения военных (код УКТ ВЭД 9023 00 80 00) освобождаются от НДС, если их получателями являются Минобороны, ВСУ, правоохранительные органы или другие военные подразделения.
  • Модернизация дронов и РЭБ: Производители беспилотников, машин для разминирования и противодействия техразведкам теперь могут ввозить комплектующие без таможенных платежей не только для производства или ремонта, но и для модернизации техники.
  • Списание брака: Урегулированы вопросы товаров, которые стали непригодными при производстве (брак) или были уничтожены в результате форс-мажоров. Теперь производители могут списывать такие детали без уплаты ранее сэкономленных таможенных платежей при условии документального подтверждения.

Продление сроков действия льгот

Законы устанавливают новые временные рамки для беспошлинного ввоза критически важных товаров.

До 2027 года продлен льготный ввоз для предприятий и граждан:

  • беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);
  • прицелов и тепловизоров;
  • антидроновых ружей и других средств РЭБ.

До 2029 года продлены льготы на оборудование для возобновляемой энергетики:

  • ветроэнергетические генераторы;
  • гидравлические турбины и другое сопутствующее оборудование.

Важный шаг для производителей

Новые нормы также позволяют производителям официально отказаться от целевого использования импортируемых запчастей, если они решат уплатить таможенные платежи или вывезти товар обратно за границу. Это придает гибкости предприятиям, работающим в сложных условиях военного времени.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
26 декабря 2025, 8:48
#
Опять статья без деталей от местного псевдо-эксперта…

инфа по ссылке дублирует, а где конкретно документ — специально не дают прямую ссылку.
+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
26 декабря 2025, 8:59
#
9−36. Тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, але не більш як до 1 січня 2029 року, звільняються від оподаткування ввізним митом товари, що ввозяться на митну територію України (у тому числі переміщуються (пересилаються) на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях) для вільного обігу та класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 8406 (крім 8406 10 00 00), 8410 (тільки турбіни гідравлічні та їх частини), 8483 40 21 00, 8502 20 40 90, 8502 20 60 90, 8502 20 80 90, 8502 31 00 00, 8411 (крім турбогвинтових та турбореактивних двигунів та їх частин), 8501 64 00 00, 8504 40 84 00 (крім інверторних зварювальних апаратів), 8504 40 88 00 (крім інверторних зварювальних апаратів), 8504 40 90 00 (крім інверторних зварювальних апаратів), 8507 60 00 00 (крім установок зберігання енергії потужністю менш як 300 Вт змінного та/або постійного струму та акумуляторів електричних ємністю менш як 100 А•год), 8541 43 00 00, 8537 (крім 8537 10 98 10), 8503 00 99 00 (тільки для вітроенергетичних електрогенераторних установок).
{Абзац перший пункту 9−36 розділу ХХІ із змінами, внесеними згідно із Законами № 4323-IX від 25.03.2025, № 4710-IX від 04.12.2025)
+
0
PashaKyl
PashaKyl
26 декабря 2025, 9:03
#
А солнечные панели и акамуляторные ячейки не продлят до 29 года? Статья и правда не о чём.
+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
26 декабря 2025, 9:05
#
Делаю анализ…
+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
26 декабря 2025, 9:10
#
Да, солнечные панели входят в этот перечень.
Согласно приведенному вами тексту, в список льготных товаров включен код 8541 43 00 00. В классификаторе УКТ ВЭД (УКТ ЗЕД) этот код соответствует именно солнечным панелям (фотоэлектрическим элементам, собранным в модули или оформленным в виде панелей).
Вот подробная расшифровка того, что именно разрешает эта статья:
Основные положения статьи
Эта норма закона вводит временные налоговые льготы для импорта оборудования, необходимого для восстановления энергетики Украины.
Суть льготы: Полное освобождение от уплаты ввозной пошлины.
Срок действия: На период военного положения, но не дольше чем до 1 января 2029 года.
Способ ввоза: Распространяется на обычный импорт, а также на международные почтовые и экспресс-отправления.
Что еще, кроме солнечных панелей, попало в список?
Помимо панелей (8541 43 00 00), льгота распространяется на:
Категория товара Коды УКТ ВЭД и пояснения
Аккумуляторы Код 8507 60 00 00. Важно: емкость должна быть не менее 100 А·ч. Маленькие пауэрбанки и батареи мощностью менее 300 Вт под льготу не попадают.
Инверторы Коды 8504 40 84 00, 8504 40 88 00, 8504 40 90 00. Исключение — инверторные сварочные аппараты (на них пошлина остается).
Генераторы Различные типы газотурбинных и других установок (коды 8502 20…).
Ветрогенераторы Код 8502 31 00 00 и части для них.
Турбины Гидравлические и паровые турбины (кроме авиационных).
+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
26 декабря 2025, 11:21
#
Я бы хотел чтобы администрация Минфин обратило внимания — на тот факт что «Роман Мирончук» — тупо занимается копипастой! Цена его публикациям НОЛЬ!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами