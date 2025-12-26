С 26 декабря вступают в силу новые таможенные льготы на товары для обороны и энергетики

Сегодня, 26 декабря 2025 года, вступают в силу законы № 4709-IX и № 4710-IX. Эти документы расширяют список товаров, которые можно ввозить в Украину без уплаты НДС и пошлины, а также продлевают сроки действия существующих льгот для поддержки ВСУ и энергосистемы. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Что изменилось для оборонного сектора

Государство расширило поддержку производителей оружия и непосредственно военных формирований:

Симуляторы боевых действий: Теперь тренажеры для обучения военных (код УКТ ВЭД 9023 00 80 00) освобождаются от НДС, если их получателями являются Минобороны, ВСУ, правоохранительные органы или другие военные подразделения.

Модернизация дронов и РЭБ: Производители беспилотников, машин для разминирования и противодействия техразведкам теперь могут ввозить комплектующие без таможенных платежей не только для производства или ремонта, но и для модернизации техники.

Списание брака: Урегулированы вопросы товаров, которые стали непригодными при производстве (брак) или были уничтожены в результате форс-мажоров. Теперь производители могут списывать такие детали без уплаты ранее сэкономленных таможенных платежей при условии документального подтверждения.

Продление сроков действия льгот

Законы устанавливают новые временные рамки для беспошлинного ввоза критически важных товаров.

До 2027 года продлен льготный ввоз для предприятий и граждан:

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

прицелов и тепловизоров;

антидроновых ружей и других средств РЭБ.

До 2029 года продлены льготы на оборудование для возобновляемой энергетики:

ветроэнергетические генераторы;

гидравлические турбины и другое сопутствующее оборудование.

Важный шаг для производителей

Новые нормы также позволяют производителям официально отказаться от целевого использования импортируемых запчастей, если они решат уплатить таможенные платежи или вывезти товар обратно за границу. Это придает гибкости предприятиям, работающим в сложных условиях военного времени.