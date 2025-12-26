Сегодня, 26 декабря 2025 года, вступают в силу законы № 4709-IX и № 4710-IX. Эти документы расширяют список товаров, которые можно ввозить в Украину без уплаты НДС и пошлины, а также продлевают сроки действия существующих льгот для поддержки ВСУ и энергосистемы. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
С 26 декабря вступают в силу новые таможенные льготы на товары для обороны и энергетики
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что изменилось для оборонного сектора
Государство расширило поддержку производителей оружия и непосредственно военных формирований:
- Симуляторы боевых действий: Теперь тренажеры для обучения военных (код УКТ ВЭД 9023 00 80 00) освобождаются от НДС, если их получателями являются Минобороны, ВСУ, правоохранительные органы или другие военные подразделения.
- Модернизация дронов и РЭБ: Производители беспилотников, машин для разминирования и противодействия техразведкам теперь могут ввозить комплектующие без таможенных платежей не только для производства или ремонта, но и для модернизации техники.
- Списание брака: Урегулированы вопросы товаров, которые стали непригодными при производстве (брак) или были уничтожены в результате форс-мажоров. Теперь производители могут списывать такие детали без уплаты ранее сэкономленных таможенных платежей при условии документального подтверждения.
Продление сроков действия льгот
Законы устанавливают новые временные рамки для беспошлинного ввоза критически важных товаров.
До 2027 года продлен льготный ввоз для предприятий и граждан:
- беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);
- прицелов и тепловизоров;
- антидроновых ружей и других средств РЭБ.
До 2029 года продлены льготы на оборудование для возобновляемой энергетики:
- ветроэнергетические генераторы;
- гидравлические турбины и другое сопутствующее оборудование.
Важный шаг для производителей
Новые нормы также позволяют производителям официально отказаться от целевого использования импортируемых запчастей, если они решат уплатить таможенные платежи или вывезти товар обратно за границу. Это придает гибкости предприятиям, работающим в сложных условиях военного времени.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 6
инфа по ссылке дублирует, а где конкретно документ — специально не дают прямую ссылку.
{Абзац перший пункту 9−36 розділу ХХІ із змінами, внесеними згідно із Законами № 4323-IX від 25.03.2025, № 4710-IX від 04.12.2025)
Согласно приведенному вами тексту, в список льготных товаров включен код 8541 43 00 00. В классификаторе УКТ ВЭД (УКТ ЗЕД) этот код соответствует именно солнечным панелям (фотоэлектрическим элементам, собранным в модули или оформленным в виде панелей).
Вот подробная расшифровка того, что именно разрешает эта статья:
Основные положения статьи
Эта норма закона вводит временные налоговые льготы для импорта оборудования, необходимого для восстановления энергетики Украины.
Суть льготы: Полное освобождение от уплаты ввозной пошлины.
Срок действия: На период военного положения, но не дольше чем до 1 января 2029 года.
Способ ввоза: Распространяется на обычный импорт, а также на международные почтовые и экспресс-отправления.
Что еще, кроме солнечных панелей, попало в список?
Помимо панелей (8541 43 00 00), льгота распространяется на:
Категория товара Коды УКТ ВЭД и пояснения
Аккумуляторы Код 8507 60 00 00. Важно: емкость должна быть не менее 100 А·ч. Маленькие пауэрбанки и батареи мощностью менее 300 Вт под льготу не попадают.
Инверторы Коды 8504 40 84 00, 8504 40 88 00, 8504 40 90 00. Исключение — инверторные сварочные аппараты (на них пошлина остается).
Генераторы Различные типы газотурбинных и других установок (коды 8502 20…).
Ветрогенераторы Код 8502 31 00 00 и части для них.
Турбины Гидравлические и паровые турбины (кроме авиационных).