Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
26 декабря 2025, 8:01

Год экстремального кредитного плеча: ликвидации на крипторынке в 2025 году достигли $150 млрд

2025 стал периодом колоссальной волатильности для крипторика. Общий объем принудительных ликвидаций лонг- и шорт-позиций составил $150 млрд, что в среднем составляет около $400−500 млн ежедневной «очистки» рынка от избыточного кредитного плеча. Об этом говорится в отчете аналитической платформы CoinGlass.

Год экстремального кредитного плеча: ликвидации на крипторынке в 2025 году достигли $150 млрд
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Несмотря на то, что большая часть времени рынок находился в пределах нормы, настоящий системный шок произошел в октябре, когда сочетание геополитики и высокого кредитного плеча спровоцировало самую масштабную волну делевреджинга в истории.

Черный четверг 10 октября: ликвидации на $19 млрд в сутки

10 октября 2025 года рынок зафиксировал абсолютный рекорд: объем ликвидаций превысил $19 млрд (по некоторым оценкам, реальная номинальная сумма с учетом всех платформ приближалась к $30−40 млрд).

Ключевые факты происшествия:

  • Перекос позиций: 85−90% всех ликвидаций пришлось на лонг-позиции (ставки на рост).
  • Причина: Рынки были «перегреты» кредитным плечом после того, как биткоин достиг исторического максимума в $126 000.
  • Катализатор: Внешний макроэкономический шок — заявление президента США Дональда Трампа о введении 100% пошлин на импорт из Китая и ограничении экспорта ПО.

Механизм катастрофы: от ликвидаций до ADL

Когда цены стали падать, сработал эффект домино. Ликвидность в книгах ордеров иссякла настолько быстро, что страховые фонды бирж не смогли покрыть убытки. Это заставило платформы активировать механизм Auto-Deleveraging (ADL) — принудительное закрытие прибыльных позиций противоположной стороны (шорт) для поддержания платежеспособности биржи.

Последствия аномального износа ADL:

Убытки маркетмейкеров: Ведущие фирмы, такие как Wintermute, пострадали из-за того, что их хеджирующие шорт-позиции были принудительно закрыты по ценам, далеким от рыночных.

Удар по альтокинам: Механизмы ADL чаще всего срабатывали в низколиквидных альтокинах. Это привело к тому, что институты, использовавшие стратегию «Short BTC/Long Altcoins», остались без защиты (хеджа) и понесли огромные потери.

Технический коллапс: Из-за перегрузки движителей сопоставления ордеров (matching engines) и задержки API цены на некоторых биржах «провалились» значительно глубже, чем в реальности. Это произошло потому, что в криптоиндустрии отсутствуют механизмы автоматической остановки торгов (circuit breakers), которые есть на традиционных фондовых биржах.

Неравномерное влияние

Влияние событий 10−11 октября оказалось крайне неоднородным в зависимости от актива:

  • BTC и ETH: продемонстрировали устойчивость, зафиксировав просадку только в пределах 10−15%.
  • Альтокоины: многие активы с «длинного хвоста» упали на 80% или фактически обесценились до нуля из-за полного отсутствия ликвидности во время каскадных ликвидаций.

Несмотря на то, что событие 2025 года не привело к массовым банкротствам институтов (как это было с Terra/3AC в 2022 году), оно выявило критическую уязвимость современных систем управления рисками и механизмов ADL. Рынок усложнился, однако его инфраструктура до сих пор остается уязвимой к глобальным макроэкономическим потрясениям.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
