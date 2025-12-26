Год экстремального кредитного плеча: ликвидации на крипторынке в 2025 году достигли $150 млрд

2025 стал периодом колоссальной волатильности для крипторика. Общий объем принудительных ликвидаций лонг- и шорт-позиций составил $150 млрд, что в среднем составляет около $400−500 млн ежедневной «очистки» рынка от избыточного кредитного плеча. Об этом говорится в отчете аналитической платформы CoinGlass.

Несмотря на то, что большая часть времени рынок находился в пределах нормы, настоящий системный шок произошел в октябре, когда сочетание геополитики и высокого кредитного плеча спровоцировало самую масштабную волну делевреджинга в истории.

Черный четверг 10 октября: ликвидации на $19 млрд в сутки

10 октября 2025 года рынок зафиксировал абсолютный рекорд: объем ликвидаций превысил $19 млрд (по некоторым оценкам, реальная номинальная сумма с учетом всех платформ приближалась к $30−40 млрд).

Ключевые факты происшествия:

Перекос позиций: 85−90% всех ликвидаций пришлось на лонг-позиции (ставки на рост).

Причина: Рынки были «перегреты» кредитным плечом после того, как биткоин достиг исторического максимума в $126 000.

Катализатор: Внешний макроэкономический шок — заявление президента США Дональда Трампа о введении 100% пошлин на импорт из Китая и ограничении экспорта ПО.

Механизм катастрофы: от ликвидаций до ADL

Когда цены стали падать, сработал эффект домино. Ликвидность в книгах ордеров иссякла настолько быстро, что страховые фонды бирж не смогли покрыть убытки. Это заставило платформы активировать механизм Auto-Deleveraging (ADL) — принудительное закрытие прибыльных позиций противоположной стороны (шорт) для поддержания платежеспособности биржи.

Последствия аномального износа ADL:

Убытки маркетмейкеров: Ведущие фирмы, такие как Wintermute, пострадали из-за того, что их хеджирующие шорт-позиции были принудительно закрыты по ценам, далеким от рыночных.

Удар по альтокинам: Механизмы ADL чаще всего срабатывали в низколиквидных альтокинах. Это привело к тому, что институты, использовавшие стратегию «Short BTC/Long Altcoins», остались без защиты (хеджа) и понесли огромные потери.

Технический коллапс: Из-за перегрузки движителей сопоставления ордеров (matching engines) и задержки API цены на некоторых биржах «провалились» значительно глубже, чем в реальности. Это произошло потому, что в криптоиндустрии отсутствуют механизмы автоматической остановки торгов (circuit breakers), которые есть на традиционных фондовых биржах.

Неравномерное влияние

Влияние событий 10−11 октября оказалось крайне неоднородным в зависимости от актива:

BTC и ETH: продемонстрировали устойчивость, зафиксировав просадку только в пределах 10−15%.

Альтокоины: многие активы с «длинного хвоста» упали на 80% или фактически обесценились до нуля из-за полного отсутствия ликвидности во время каскадных ликвидаций.

Несмотря на то, что событие 2025 года не привело к массовым банкротствам институтов (как это было с Terra/3AC в 2022 году), оно выявило критическую уязвимость современных систем управления рисками и механизмов ADL. Рынок усложнился, однако его инфраструктура до сих пор остается уязвимой к глобальным макроэкономическим потрясениям.