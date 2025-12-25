Multi от Минфин
25 декабря 2025, 19:24

Экономика Украины: эксперты ухудшили прогнозы роста ВВП на ближайшие годы

Министерство экономики обнародовало результаты октябрьского консенсус-прогноза, продемонстрировавшего рост пессимизма среди аналитиков. Главной причиной корректировки цифр стала высокая неопределенность как из-за длительных боевых действий, так и из-за туманных перспектив послевоенного восстановления.

Экономика Украины: эксперты ухудшили прогнозы роста ВВП на ближайшие годы
Фото: AI

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Динамика ВВП: восстановление замедляется

Эксперты существенно снизили ожидания темпов роста экономики. Если в апреле прогнозы были более оптимистичными, то сейчас цифры выглядят так:

  • 2025 год: прогноз снижен с 2,9% до 2,1%.
  • 2026 год: ожидания упали с 3,9% до 2,4% (некоторые эксперты допускают рост всего на 1%).
  • 2027−2028 годы: темпы роста оцениваются в 4,1% и 4,2% соответственно.

При таком сценарии до конца 2028 года украинская экономика восстановится лишь до уровня 87,7% от показателей довоенного 2021 года.

Торговый баланс: дефицит усугубляется

Наибольшие изменения претерпели оценки экспорта и импорта.

Экспорт: вместо ожидаемого роста на 3,6% прогнозируется падение на 0,2%. Это связано с разрушением производств и переоценкой остатков аграрной продукции.

Импорт: прогноз роста взлетел с 3,8% до 13,7%. Аналитики признали, что недооценили закупки для нужд ОПК, энергетики и устойчивый спрос на дешевый потребительский импорт из-за почтовых заказов.

Курс, инфляция и бюджет

Несмотря на общее замедление экономики, оценка валютного курса несколько улучшилась, в то время как инфляционное давление вырастет:

  • Курс гривны: к концу 2026 года ожидается 44,5 грн/$ (ранее прогнозировали 46,3 грн/$). Среднегодовой курс — 44,14 грн/$.
  • Инфляция: прогноз на 2026 год ухудшился до 9% (было 8,3%).
  • Бюджетный дефицит: оценка на следующий год повышена до 19,1% ВВП (было 15,7%).

Условия роста в 2027—2028 годах

Эксперты строят свои расчеты на предположении, что война закончится в 2026 году. В таком случае главными факторами восстановления станут:

  • Стабильное энергоснабжение и расширение импорта электричества.
  • Снятие логистических ограничений на экспорт.
  • Активное разминирование сельхозугодий и реализация проектов восстановления.
  • Продолжение денежной поддержки от интернациональных партнеров.

На фоне этих процессов ожидается постепенное понижение безработицы (до 10,5% в 2028 году) и стабилизация дефицита бюджета до 7,9% ВВП.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
