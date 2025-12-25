Вашингтон может ввести подоходный налог — 9,9% на доходы свыше $1 млн

Власти штата Вашингтон обсуждают беспрецедентную для региона налоговую реформу — введение подоходного налога для самых состоятельных жителей. Инициатива может стать первым в истории штата налогом на высокие личные доходы и уже вызвала широкий общественный и политический резонанс, передает Bloomberg .

Что предлагают

Губернатор Вашингтона предложил ввести подоходный налог в размере 9,9% на доходы свыше 1 млн долларов в год.

По его словам, мера необходима для решения сразу нескольких острых проблем, включая кризис доступности жилья и структурную несправедливость налоговой системы штата.

В настоящее время бюджет Вашингтона в значительной степени зависит от налога с продаж и налога на имущество, что, как отмечают власти, создает повышенную нагрузку на семьи со средними и низкими доходами.

Губернатор подчеркивает, что отсутствие подоходного налога делает систему регрессивной, когда люди с меньшими доходами фактически платят большую долю своих средств в виде косвенных налогов.

Что даст внедрение налога

Введение налога для самых обеспеченных, по задумке авторов инициативы, должно сбалансировать фискальную модель и направить дополнительные средства на социальные нужды, прежде всего, на жилищные программы.

Предложение вписывается в более широкий политический тренд. По всей территории США демократы все активнее продвигают идею «обложить налогом богатых» как ответ на рост социального и имущественного неравенства.

Этот курс также рассматривается как реакция на сокращение федеральной поддержки социальных программ в период президентства Дональда Трампа, когда значительная часть ответственности за финансирование социальной сферы легла на штаты.

Что говорят аналитики

Однако у инициативы есть и серьезные ограничения. Экономисты и эксперты указывают, что значительная часть богатства формируется не через заработную плату или регулярные доходы, а через рост стоимости активов — акций, недвижимости и других инвестиций. Такой прирост капитала часто не облагается налогом до момента продажи, что снижает эффективность классического подоходного налога в отношении сверхбогатых.

Именно поэтому в Вашингтоне параллельно обсуждается идея налога на богатство, включая налогообложение нереализованной прибыли. Речь идет о росте стоимости активов, который существует «на бумаге», но еще не превращен в реальные доходы. Такой подход может значительно расширить налоговую базу, однако он считается юридически и политически рискованным.

Критики указывают, что налог на нереализованную прибыль может столкнуться с судебными исками, поскольку затрагивает вопросы собственности и оценки активов. Кроме того, существует риск оттока капитала и переезда состоятельных налогоплательщиков в штаты с более мягким налоговым режимом.

Тем не менее, сторонники реформы считают, что без пересмотра налоговой политики решить проблему неравенства и хронического дефицита доступного жилья будет невозможно. Дискуссия вокруг налога на богатых в Вашингтоне может стать прецедентом и задать тон для аналогичных инициатив в других штатах США, где вопрос социальной справедливости и перераспределения доходов становится всё более острым.