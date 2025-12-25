НБУ укрепил гривну: Доллар подешевел на 22 копейки, евро — на 26 копеек

Национальный банк Украины установил на 26 декабря 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,9331 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 22 копейки. Евро подешевело на 26 копеек.