Национальный банк Украины установил на 26 декабря 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,9331 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 22 копейки. Евро подешевело на 26 копеек.
НБУ укрепил гривну: Доллар подешевел на 22 копейки, евро — на 26 копеек
Официальные курсы
- 1 доллар США — 41,93 грн (42,15 грн по состоянию на 25 декабря);
- 1 евро — 49,42 грн (49,68 грн по состоянию на 25 декабря).
Источник: Минфин
