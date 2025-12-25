Multi от Минфин
українська
Сменить язык на українська

25 декабря 2025, 19:42 Читати українською

Бюджет-2026: более 111 млрд грн направят на инфраструктуру, медицину и образование

Бюджет на 2026 год предусматривает значительное расширение финансирования публичных инвестиций. Этот ресурс будет направлен на модернизацию критической инфраструктуры, энергетическую устойчивость и социальное развитие страны. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Бюджет-2026: более 111 млрд грн направят на инфраструктуру, медицину и образование
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Общая сумма инвестиций составит 111,5 млрд. гривен. Из них:

  • 48 млрд грн выделят из общего фонда,
  • 63,5 млрд грн обеспечат международные партнеры через гранты и льготные кредиты специального фонда.

Куда направят средства

Энергетика: 35,7 млрд грн. Самое приоритетное направление в связи с атаками на инфраструктуру. Энергосистема получит 13,6 млрд грн прямого финансирования и 22,1 млрд грн в рамках государственных гарантий. Денежные средства пойдут на модернизацию генерации и подготовку к отопительному сезону 2026/2027.

Транспортная инфраструктура: 41,2 млрд грн. Это самая большая статья расходов, направленная на поддержание логистических путей и развитие транспортной сети.

Здравоохранение: 19,1 млрд грн. Деньги пойдут на обновление медицинского оборудования и реконструкцию больниц по всей стране.

Образование и наука: 17 млрд грн. Инвестиции сосредоточены на безопасности и реформах:

  • строительство укрытий и установка противопожарной защиты;
  • покупка школьных автобусов и модернизация школьных столовых;
  • Продолжение внедрения реформы «Новая украинская школа».

Местное развитие и социалка: 17,1 млрд грн

  • 9,4 млрд грн — муниципальная инфраструктура и коммунальные услуги;
  • 5,7 млрд грн — социальные объекты (школы, детсады и т. п.);
  • 2 млрд грн — Государственный фонд регионального развития (ДФРР) для стратегических планов общин.

Другие направления: 3,5 млрд грн. Эти средства будут разделены между программами цифровизации, защитой окружающей среды, жилищными программами и обеспечением общественной безопасности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
