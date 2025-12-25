Кабмин продлил запрет на импорт российских товаров на 2026 год

Кабинет министров продлил до 31 декабря 2026 года запрет на ввоз на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из россии. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Запрет на год

Кроме того, постановлением № 1706 правительство еще на год — до 31 декабря 2026 года — продлило срок действия постановления № 1146 от 30 декабря 2015 года, устанавливающего ставки ввозной пошлины к импорту товаров, страной происхождения которых является рф.

Эти инструменты действуют с 2015 года как контрмеры в ответ на продолжающееся много лет экономическое давление.

Напомним

В 2015 году Кабмин принял два постановления об ограничении торговли с россией в ответ на действия государства-агрессора в отношении Украины, в частности на прекращение с 1 января 2016 года в одностороннем порядке рф действия Договора о зоне свободной торговли в пределах СНГ по Украине и введение запретов на ввоз ряда товаров украинского происхождения. Срок действия этих актов продлевается ежегодно в декабре.