Государственный Укргазбанк прекратил сотрудничество с международной платежной системой Intel Express. Об этом говорится в сообщении банка.
Укргазбанк прекратил сотрудничество с международной платежной системой Intelexpress
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Остановка выплат
Выплата денежных переводов Intelexpress, осуществляемая через систему Welsend в отделениях Укргазбанка, прекращена с 18 декабря 2025 года.
Как получить переводы
Получать переводы можно в других банках-партнерах системы Intelexpress, поскольку она безадресна и не имеет привязки к выплате в заранее выбранном отделении банка.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии