Укргазбанк прекратил сотрудничество с международной платежной системой Intelexpress

Государственный Укргазбанк прекратил сотрудничество с международной платежной системой Intel Express. Об этом говорится в сообщении банка.

Остановка выплат

Выплата денежных переводов Intelexpress, осуществляемая через систему Welsend в отделениях Укргазбанка, прекращена с 18 декабря 2025 года.

Как получить переводы

Получать переводы можно в других банках-партнерах системы Intelexpress, поскольку она безадресна и не имеет привязки к выплате в заранее выбранном отделении банка.