Наследники экономного миллиардера США выплатят $750 млн за неуплату налогов и штрафов

Наследники покойного техасского миллиардера Роберта Брокмана выплатят $750 млн компенсации за неуплату налогов и штрафов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Речь идет об урегулировании крупнейшего в истории страны дела о налоговом мошенничестве с участием физлиц, следует из документа Налогового суда США.

В чем обвинили

Налоговая служба США требовала выплаты $1,4 млрд, включая проценты. Из этой суммы $993 млн складывались только из неуплаченных налогов и штрафов, пишет газета. Из нынешнего документа неясно, какую сумму процентов наследникам Брокмана придется выплатить, отмечает WSJ.

Брокман был предпринимателем в сфере автомобильного программного обеспечения. В 2020 году его обвинили в налоговом мошенничестве. Власти утверждали, что он использовал сеть офшорных компаний для сокрытия от налоговой службы дохода более чем в $2 млрд.

По утверждению властей, для связи с теми, кто управлял его «офшорной империей», Брокман использовал зашифрованные компьютерные серверы и кодовые имена, связанные с рыболовством. Брокман, который отрицал обвинения, скончался в 2022 году в возрасте 81 года, ожидая суда. Юрист по налогам, который, как утверждалось, консультировал Брокмана, покончил жизнь самоубийством перед уголовным процессом против него самого.

Кто такой Брокман

Брокман был известен скупостью: он останавливался в недорогих отелях, а когда посещал один из офисов своей компании, то ел замороженные полуфабрикаты, пишет WSJ. Предприниматель придерживался антиправительственных взглядов и не одобрял деятельность Налоговой службы США, называя ее коррумпированной организацией, несправедливо преследующей налогоплательщиков.

Forbes в 2022 году оценивал состояние Брокмана в $4,7 млрд.