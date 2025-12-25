Multi от Минфин
українська
25 декабря 2025, 10:16 Читати українською

Выручка аукционных домов Christie's и Sotheby's в 2025 году выросла впервые за три года

Два ведущих аукционных дома зафиксировали рост глобальных продаж в уходящем году впервые после двухлетнего спада. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Два ведущих аукционных дома зафиксировали рост глобальных продаж в уходящем году впервые после двухлетнего спада.
Фото: wsj.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Выручка аукционных домов

Совокупная выручка Christie's и Sotheby's в 2025 году составила $13,2 млрд против $11,7 млрд годом ранее. Увеличению продаж поспособствовал рост мировой экономики и фондовых рынков, причем подъем был зафиксирован практически во всех категориях.

Представители «поколения зумеров» (родившиеся в 1996—2010 годах) активно приобретали на аукционах предметы роскоши, тогда как более опытные покупатели ожесточенно конкурировали за картины знаменитых художников, в том числе из коллекций, принадлежавших ушедшим из жизни миллиардерам, отмечает The Wall Street Journal.

«Раньше продавцы ждали повышения цен, а покупатели надеялись на их дальнейшее снижение, — заявил глава Sotheby's Чарльз Стюарт. — Однако эти ожидания постепенно сошли на нет, и теперь все чувствуют себя более уверенно».

Sotheby's

Аукционный дом Sotheby's увеличил совокупную выручку в уходящем году на 17%, до $7 млрд, согласно предварительным данным компании.

В том числе продажи на аукционах выросли на 26% по сравнению с 2024 годом, до $5,7 млрд. Продажи в рамках частных сделок при содействии компании снизились до $1,2 млрд с $1,3 млрд годом ранее.

Реализация предметов искусства увеличилась на 15%, до $4,3 млрд, предметов роскоши — на 22%, до $2,7 млрд.

Sotheby's в 2025 году провел более 450 аукционов в девяти странах мира. Покупателями выступили представители 123 стран, причем 35% из них участвовали в торгах впервые. На покупателей младше 40 лет пришлось 17% спроса в категории предметов искусства и 29% — в сегменте предметов роскоши.

В уходящем году аукционный дом переехал в новую штаб-квартиру в Нью-Йорке, а также открыл новую галерею в Цюрихе и провел свой первый аукцион в Саудовской Аравии.

Christie's

Аукционный дом Christie's в 2025 году зафиксировал совокупные продажи на уровне $6,2 млрд, на 6% больше, чем годом ранее.

В том числе продажи на аукционах составили $4,7 млрд (рост на 8%), и еще $1,5 млрд составили частные продажи, эта сумма не изменилась. Частные продажи составили 24% выручки аукционного дома.

В Америке Christie's заработала $2,58 млрд, на 15% больше, чем годом ранее. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке продажи выросли на 2%, до $1,44 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — сократились на 5%, до $686 млн.

Аукционный дом продал предметы современного искусства (созданные в 20-м и 21-м веках) на сумму $2,86 млрд, на 6% больше, чем в предыдущем году. Продажи предметов роскоши повысились на 17%, до $795 млн, классического искусства — на 15%, до $285 млн, работ «старых мастеров» — на 24%, до $182 млн.

Порядка 38% всех покупателей предметов роскоши на аукционах Christie's в минувшем году совершили покупку впервые, в сегменте современного искусства эта доля составила 33%. При этом 63% новых покупателей совершили свою первую покупку онлайн — в этом более доступном сегменте средняя цена лота составляет $22,7 тыс.

Самые дорогие лоты

Продажи наиболее дорогих лотов, оцененных более чем в $10 млн, в 2025 году увеличились на 19,4%, до $1,5 млрд, по данным ArtTactic. При этом показатель сильно отстает от рекорда 2022 года, составившего $3,9 млрд.

Самой дорогой картиной уходящего года стал «Портрет Элизабет Ледерер» кисти австрийского художника Густава Климта — он был продан на ноябрьском аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $236,4 млн. Портрет, написанный в 1914—1916 годах, в целом стал самым дорогим произведением современного искусства и второй самой дорогой картиной, когда-либо проданной на аукционе.

На том же аукционе было продано еще два дорогостоящих полотна Климта из коллекции Леонарда Лаудера, сына основателей бренда Estee Lauder, скончавшегося в возрасте 92 лет в июне. Картина «Цветущий луг» была оценена в $86 млн, «Лесной склон в Унтерахе на озере Аттерзе» — в $68,3 млн.

Публичный рекорд Christie's оказался скромнее — картина Марка Ротко «Номер 31 (Желтая полоса)» ушла с молотка в ноябре за $62,1 млн. При этом компания сообщила, что три самых дорогих лота уходящего года были проданы в рамках непубличных сделок.

С учетом частных сделок Christie's продал 30 работ стоимостью более $15 млн в 2025 году, Sotheby's — 33 лота, включая автомобили.

«Рынки стабильны, инфляция замедлилась, и люди начинают фиксировать прибыль с тем, чтобы снова сфокусироваться на коллекционировании», — заявила глава Christie's Бонни Бреннан.

Коллекционные автомобили

Рынок коллекционных автомобилей не сбавляет оборотов. Специализированное подразделение Gooding Christie's увеличило продажи на 14%, до $234 млн, а продажи RM Sotheby's, работающего на рынке дольше конкурента, впервые превысили $1 млрд.

Самой дорогой машиной, проданной на аукционе в 2025 году, стала Mercedes-Benz Stromlinienwagen 1954 года, оцененная покупателем в $53,9 млн. Sotheby's также продала Ferrari 250 LM за $34,1 млн. Для Christie's рекордной стала продажа Ferrari 250 GT SWB California Spider Competizione 1961 года за $25,3 млн.

Кроме того, Sotheby's продала гоночный болид 2026 McLaren MCL40 за $11,5 млн. Особенность этой сделки состоит в том, что на этом автомобиле гонщики команды будут соревноваться в «Формуле 1» только в следующем году, и его создание еще полностью не завершено. Покупатель получит машину в 2028 году — чтобы сохранить инженерные секреты команды.

Уходящий год стал удачным для McLaren, сумевшей спустя долгое время вернуть себе Кубок конструкторов «Формулы-1». Гонщик команды Ландо Норрис стал чемпионом «королевских гонок», его напарник Оскар Пиастри занял третье место.

Нишевые категории

Уходящий год также оказался богат на рекорды и интересные сделки в других категориях.

Так, Sotheby's продала самую дорогую женскую сумочку в истории — сумочка Hermes Birkin, принадлежавшая модели Джейн Биркин, ушла с молотка за $10,1 млн.

В моду снова вернулись яйца Фаберже: хрустальное яйцо из «зимней» коллекции было куплено за рекордные $30,2 млн. Этот набор, состоящий из 52 предметов, был подарен Николаем II своей матери Марии Федоровне в 1913 году.

Наконец, менее крупный аукционный дом Phillips продал скелет динозавра трицератопса за $5,4 млн, при том, что до аукциона его стоимость оценивалась в $2,5 млн. Скелет был найдет почти десять лет назад на раскопках в Южной Дакоте и принадлежит молодому динозавру, размером вдвое меньше взрослой особи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
