Правительство меняет правила работы Пунктов незламности, чтобы каждый украинец оставался на связи даже во время блекаутов. Теперь каждый пункт должен иметь энергонезависимый интернет через технологию xPON или терминалы Starlink. Об этом говорится в сообщении Минцифры.
Интернет без света: Пункты незламности переходят на Starlink или xPON
Что это дает
Это гарантирует, что, несмотря на отключение света, вы сможете позвонить родным, воспользоваться госуслугами и получать важные новости от ГСЧС.
В чем была проблема
Сложная ситуация со светом в Одессе подтвердила: во время обесточений людям критически нужен доступ к сети, но в пунктах он не всегда. Когда связь исчезает, государство часто узнает об этом из жалоб в соцсетях, а не из системы.
Что изменится
- Единые технологии: Пункты будут иметь либо оптоволоконный интернет хPON (работающий без света до 72 часов), либо спутниковую связь Starlink (выручающую там, где нет кабельных сетей)
- Статический IP-адрес: Каждая точка будет иметь свой цифровой адрес. Это позволит нам автоматически проверять работу сети в определенном пункте. Если связь исчезнет — мы мгновенно увидим это и отреагируем, прежде чем вы придете к пункту.
