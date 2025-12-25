Интернет без света: Пункты незламности переходят на Starlink или xPON

Правительство меняет правила работы Пунктов незламности, чтобы каждый украинец оставался на связи даже во время блекаутов. Теперь каждый пункт должен иметь энергонезависимый интернет через технологию xPON или терминалы Starlink. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Что это дает

Это гарантирует, что, несмотря на отключение света, вы сможете позвонить родным, воспользоваться госуслугами и получать важные новости от ГСЧС.

В чем была проблема

Сложная ситуация со светом в Одессе подтвердила: во время обесточений людям критически нужен доступ к сети, но в пунктах он не всегда. Когда связь исчезает, государство часто узнает об этом из жалоб в соцсетях, а не из системы.

Что изменится