США с 2026 года меняют правила предоставления рабочих виз: что это значит для иностранцев

Администрация президента США Дональда Трампа объявила об изменении правил предоставления рабочих виз H-1B. Министерство внутренней безопасности сообщило, что отказывается от лотерейной системы отбора и переходит к модели, которая придает приоритет более квалифицированным и высокооплачиваемым иностранным работникам, пишет Associated Press .

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые правила

По данным ведомства, действующая система случайного отбора позволяла работодателям злоупотреблять программой, привлекая иностранцев на более низкие зарплаты, чем для американских работников.

В новых правилах предусмотрен «взвешенный отбор», который повысит шансы получить визу для специалистов с более высоким уровнем оплаты и квалификации.

Реформа согласуется с другими шагами администрации, в частности, требованием платить дополнительный сбор в $100 000 за каждую визу H-1B, пишет издание.

Новые правила вступят в силу 27 февраля 2026 г. и будут применяться уже до ближайшего сезона подачи заявок.

Поклонники программы H-1B отмечают, что она важна для привлечения специалистов в медицине, образовании и высокотехнологичных отраслях и способствует экономическому росту.

Критики считают, что визы часто получают работники начального уровня, а компании используют программу для снижения затрат на оплату труда, пишет АР.

Читайте: Трамп ввел сбор в $100 000 за рабочие визы и «золотые карточки» для богачей

Ежегодно США выдают до 65 000 виз H-1B, а также дополнительно 20 000 виз для заявителей с магистерской степенью или выше.