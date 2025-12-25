Nvidia покупает разработчика чипов-ускорителей ИИ за $20 млрд

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали сделки

В отчете, который цитирует Алекса Дэвиса, генерального директора Disruptive и давнего инвестора стартапа, отмечается, что сделка была заключена быстро, всего через несколько месяцев после того, как Groq привлек $750 млн при оценке около $6,9 млрд.

Disruptive инвестировал более $500 млн в компанию с момента ее основания в 2016 году. Последний раунд финансирования привлек таких инвесторов, как BlackRock, Neuberger Berman, Samsung, Cisco, Altimeter и 1789 Capital.

Ожидается, что Groq уведомит инвесторов о сделке позднее в среду, сказал Дэвис. Хотя приобретение включает активы Groq, его облачный бизнес на ранней стадии исключен из сделки.

Что известно о стартапе

Стартап был основан бывшими инженерами, стоявшими за тензорным процессором Google (TPU) — чипом, разработанным для конкуренции с Nvidia в области искусственного интеллекта.

В случае завершения эта сделка станет крупнейшим приобретением Nvidia на сегодняшний день, подчеркивая стремление компании укрепить свои позиции в области передового оборудования для ИИ.