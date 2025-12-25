Nvidia покупает разработчика чипов-ускорителей ИИ за $20 млрд

NVIDIA договорилась о приобретении Groq, разработчика высокопроизводительных чипов-ускорителей искусственного интеллекта, за $20 млрд наличными, сообщает CNBC.
Детали сделки
В отчете, который цитирует Алекса Дэвиса, генерального директора Disruptive и давнего инвестора стартапа, отмечается, что сделка была заключена быстро, всего через несколько месяцев после того, как Groq привлек $750 млн при оценке около $6,9 млрд.
Disruptive инвестировал более $500 млн в компанию с момента ее основания в 2016 году. Последний раунд финансирования привлек таких инвесторов, как BlackRock, Neuberger Berman, Samsung, Cisco, Altimeter и 1789 Capital.
Ожидается, что Groq уведомит инвесторов о сделке позднее в среду, сказал Дэвис. Хотя приобретение включает активы Groq, его облачный бизнес на ранней стадии исключен из сделки.
Что известно о стартапе
Стартап был основан бывшими инженерами, стоявшими за тензорным процессором Google (TPU) — чипом, разработанным для конкуренции с Nvidia в области искусственного интеллекта.
В случае завершения эта сделка станет крупнейшим приобретением Nvidia на сегодняшний день, подчеркивая стремление компании укрепить свои позиции в области передового оборудования для ИИ.
