Налоговая определилась, кого будет проверять в 2026 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 декабря 2025, 8:00 Читати українською

Налоговая определилась, кого будет проверять в 2026 году

Государственная налоговая служба Украины утвердила план-график документальных плановых проверок на 2026 год. В него включено около 4,6 тыс. субъектов хозяйствования — юридических лиц и физических лиц — предпринимателей. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Государственная налоговая служба Украины утвердила план-график документальных плановых проверок на 2026 год.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кого будут проверять в 2026 году

  • почти 3,2 тыс. — субъекты хозяйствования — юридические лица (раздел I плана-графика);

  • 121 — банковские и небанковские финансовые учреждения (раздел ІІ плана-графика);

  • более 1 тыс. — физические лица — предприниматели (раздел ІІІ плана-графика);

  • 258 — субъекты хозяйствования — юридические лица по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (раздел IV плана-графика).

По сравнению с прошлым годом количество субъектов хозяйствования, включенных в план-график, уменьшилось более чем на 7%.

План-график составлен с акцентом на качество проверок, а не на их количество. Контрольные мероприятия направляются только на плательщиков, у которых высокая вероятность нарушения налогового законодательства и возможные значительные недоплаты в бюджет.

В него включены только плательщики, которые отвечают следующим критериям:

  • наличие рисков высокой степени;
  • значительные расчетные суммы возможных недоплат по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на доходы физических лиц, военному сбору, единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование, другим налогам и сборам;
  • отраслевой специфике хозяйственных операций.

Кто не попал в план

В план-график не включаются плательщики, которые:

  • включены в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства;
  • расположены на территориях боевых действий (возможных боевых действий) или оккупированных территориях;
  • находятся в процедуре ликвидации (по решению налогоплательщика);
  • не имеют рисков высокой степени.

В первую очередь в план-график включены отрасли, в которых зафиксированы непропорционально высокие риски возможных недоплат, даже при значительных объемах доходов или роста экономической активности, в частности:

  • добывающая промышленность и разработка карьеров;
  • перерабатывающая промышленность, включая производство табачных изделий;
  • поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха;
  • оптовая и розничная торговля, в том числе рынок горючего (АЗС, оптовые поставщики), фуд-ритейл, торговля бытовой техникой;
  • организация азартных игр;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность;
  • другие отрасли.

Мораторий на проверку

21 июля 2025 г. Президентом Украины подписан Указ № 538/2025, которым введено в действие решение СНБО о введении отдельного моратория на проверки.

Учитывая это, ГНС совершенствует подходы к налоговому контролю. Основной упор сделан на рискоориентированной модели.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами