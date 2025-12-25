Налоговая определилась, кого будет проверять в 2026 году

Государственная налоговая служба Украины утвердила план-график документальных плановых проверок на 2026 год. В него включено около 4,6 тыс. субъектов хозяйствования — юридических лиц и физических лиц — предпринимателей. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Кого будут проверять в 2026 году

почти 3,2 тыс. — субъекты хозяйствования — юридические лица (раздел I плана-графика);

121 — банковские и небанковские финансовые учреждения (раздел ІІ плана-графика);

более 1 тыс. — физические лица — предприниматели (раздел ІІІ плана-графика);

258 — субъекты хозяйствования — юридические лица по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (раздел IV плана-графика).

По сравнению с прошлым годом количество субъектов хозяйствования, включенных в план-график, уменьшилось более чем на 7%.

План-график составлен с акцентом на качество проверок, а не на их количество. Контрольные мероприятия направляются только на плательщиков, у которых высокая вероятность нарушения налогового законодательства и возможные значительные недоплаты в бюджет.

В него включены только плательщики, которые отвечают следующим критериям:

наличие рисков высокой степени;

значительные расчетные суммы возможных недоплат по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на доходы физических лиц, военному сбору, единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование, другим налогам и сборам;

отраслевой специфике хозяйственных операций.

Кто не попал в план

В план-график не включаются плательщики, которые:

включены в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства;

расположены на территориях боевых действий (возможных боевых действий) или оккупированных территориях;

находятся в процедуре ликвидации (по решению налогоплательщика);

не имеют рисков высокой степени.

В первую очередь в план-график включены отрасли, в которых зафиксированы непропорционально высокие риски возможных недоплат, даже при значительных объемах доходов или роста экономической активности, в частности:

добывающая промышленность и разработка карьеров;

перерабатывающая промышленность, включая производство табачных изделий;

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха;

оптовая и розничная торговля, в том числе рынок горючего (АЗС, оптовые поставщики), фуд-ритейл, торговля бытовой техникой;

организация азартных игр;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность;

другие отрасли.

Мораторий на проверку

21 июля 2025 г. Президентом Украины подписан Указ № 538/2025, которым введено в действие решение СНБО о введении отдельного моратория на проверки.

Учитывая это, ГНС совершенствует подходы к налоговому контролю. Основной упор сделан на рискоориентированной модели.