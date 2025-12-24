Rozetka и Novus присоединились к программе «Зимняя поддержка»: где и на что потратить 1 000 гривен

Использовать средства «Зимней поддержки» и «Национального кэшбека» теперь можно и в сети магазинов Novus и Liga Prim, а также онлайн на Rozetka. Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Где теперь принимают оплату

Новые партнеры:

Rozetka (онлайн),

Novus,

Liga Prim.

Уже работают:

Сильпо,

Фора,

АТБ,

Auchan,

Varus,

Spar,

Thrash! Траш!,

Fozzy,

Torba,

«Сим23»,

«Близенько»

онлайн-платформа Maudau.

На что можно потратить деньги

Средства «Зимней поддержки» и «Национального кэшбека» можно направить на:

коммунальные услуги;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и печатную продукцию;

почтовые услуги;

благотворительные взносы, в том числе в поддержку ВСУ;

продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).

Если вы еще не подали заявку, у вас осталось всего несколько часов — программа закрывается в конце дня 24 декабря.

Сроки

Использовать средства, поступившие на карточку «Национальный кэшбек» по заявке через «Дию», нужно до 30 июня 2026 года.

Украинцы, получающие пенсию или социальные выплаты через Укрпочту, могут потратить тысячу до конца февраля 2026 года.