Meta, xAI и другие гиганты скрывают долг в $120 млрд за строительство дата-центров для ИИ

Ведущие технологические компании используют сложные финансовые схемы, чтобы скрыть масштабные расходы на построение инфраструктуры для искусственного интеллекта. Meta, xAI Илона Маска, Oracle и оператор дата-центров CoreWeave возглавили эту тенденцию, переместив более $120 млрд расходов на дата-центры со своих балансов через специальные финансовые компании. Об этом сообщает Financial Times.

Как работают новые схемы финансирования

Финансовые институты, включая Pimco, BlackRock, Apollo, Blue Owl Capital и американские банки, такие как JPMorgan, предоставили не менее 120 млрд долларов в виде долгового и акционерного капитала для инфраструктуры технологических групп. Эти средства направляются через специальные холдинговые компании, известные как SPV (Special Purpose Vehicles).

Старший руководитель одного из крупных финансовых учреждений отметил: «Восемнадцать месяцев назад это было бы невозможно представить, а сегодня это стало нормой». Он добавил, что технологическая отрасль может получить доступ к значительно большему капиталу, чем любая другая, благодаря своему кредитному профилю.

Рекордные сделки ведущих компаний

Meta в октябре завершила крупнейшую сделку по частному кредитованию дата-центров на $30 млрд для своей предлагаемой установки Hyperion в Луизиане. Компания создала SPV под названием Beignet Investor совместно с нью-йоркской финансовой фирмой Blue Owl Capital. SPV привлекла $30 млрд, включая около $27 млрд займов от Pimco, BlackRock, Apollo и других, а также $3 млрд акционерного капитала от Blue Owl.

Oracle стала лидером в структурировании крупных долговых сделок через третьи стороны для оплаты своих огромных обязательств по аренде мощностей дата-центров для OpenAI. Компания Ларри Элисона сотрудничает со строителями и финансистами, такими как Crusoe, Blue Owl Capital, Vantage и Related Digital.

Среди сделок Oracle: около $13 млрд инвестиций от Blue Owl и JPMorgan в SPV, владеющую установкой OpenAI в Абилине, Техас; долговой пакет на $38 млрд для двух дата-центров в Техасе и Висконсине; и заем на $18 млрд для объекта в Нью-Мексико.

Гарантии и риски

Во многих случаях инвесторы убеждены, что финансовый риск все равно лежит на технологической компании, которая арендует объект. В случае с Beignet Investor, Meta владеет 20% SPV и предоставила «гарантию остаточной стоимости» другим инвесторам. Это означает, что компания должна будет возместить инвесторам SPV, если стоимость дата-центра упадет ниже определенного уровня до окончания аренды.

Компания xAI Маска строит подобную структуру в рамках привлечения $20 млрд, включая до $12,5 млрд долга. SPV использует эти средства для покупки графических процессоров Nvidia и их аренды для xAI.

Концентрация рисков

Риск в этих структурах в значительной степени зависит от того, насколько распространенными они станут. OpenAI взяла на себя более $1,4 трлн долгосрочных обязательств по вычислениям среди большинства крупных игроков сектора.

Не все крупные компании-гиперскейлеры присоединились к этой тенденции. Google, Microsoft и Amazon, которые имели большой бизнес дата-центров еще до бума ИИ, продолжают финансировать строительство за счет наличных средств.