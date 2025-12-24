Укрпочта представила новый почтовый выпуск «Рождественский Ангел».
На марке изображен Ангел, несущий хорошее известие, окутывающий теплом и напоминающий — свет всегда сильнее тьмы.
Укрпочта выпустила новую праздничную марку «Рождественский Ангел» (фото)
Укрпочта представила новый почтовый выпуск «Рождественский Ангел».
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Торжественная церемония специального погашения почтовой марки состоялась 24 декабря в Софии Киевской — сакральном месте с более чем тысячелетней историей.
В церемонии приняли участие генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний, директор заповедника «София Киевская» Неля Куковальская, автор выпуска художник Антон Логов.
Выпуск представлен почтовой маркой и номерным неперфорированным почтовым блоком, предназначенным для владельцев филателистических абонементов «Эксклюзив» и «Эксклюзив+».
Характеристики
- Марковый лист и блок украшены тиснением золотой и серебряной фольгой, а также конгревным тиснением.
- Номинал почтовой марки «Рождественский Ангел» — U, а тираж — 390 000 экземпляров.
- Тираж почтового блока «Рождественский Ангел» — 5 100 экземпляров. Номинальная стоимость почтовой марки, размещенной на блоке — Р.
- Тираж конвертов «Первый день» составляет 20 000 экземпляров, карт — 15 000, а презентационных папок — 500 экземпляров.
Где купить
Приобрести почтовый выпуск можно в отделениях Укрпочты и в почтовом маркете онлайн.
Комментарии