Укрпочта выпустила новую праздничную марку «Рождественский Ангел» (фото)

Укрпочта представила новый почтовый выпуск «Рождественский Ангел». На марке изображен Ангел, несущий хорошее известие, окутывающий теплом и напоминающий — свет всегда сильнее тьмы.

Торжественная церемония специального погашения почтовой марки состоялась 24 декабря в Софии Киевской — сакральном месте с более чем тысячелетней историей.

В церемонии приняли участие генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний, директор заповедника «София Киевская» Неля Куковальская, автор выпуска художник Антон Логов.

Выпуск представлен почтовой маркой и номерным неперфорированным почтовым блоком, предназначенным для владельцев филателистических абонементов «Эксклюзив» и «Эксклюзив+».

Характеристики

Марковый лист и блок украшены тиснением золотой и серебряной фольгой, а также конгревным тиснением.

Номинал почтовой марки «Рождественский Ангел» — U, а тираж — 390 000 экземпляров.

Тираж почтового блока «Рождественский Ангел» — 5 100 экземпляров. Номинальная стоимость почтовой марки, размещенной на блоке — Р.

Тираж конвертов «Первый день» составляет 20 000 экземпляров, карт — 15 000, а презентационных папок — 500 экземпляров.

Где купить

Приобрести почтовый выпуск можно в отделениях Укрпочты и в почтовом маркете онлайн.