В Привате рассказали, на что клиенты чаще всего тратят «Тысячу Зеленского»

Клиенты Приватбанка уже получили на карточки «Национальный кэшбек» более 8 млрд грн средств государственной помощи «Зимняя поддержка». Чаще всего украинцы тратят средства помощи на оплату коммунальных услуг. Именно на коммуналку тратят «Зимнюю поддержку» почти 85% клиентов банка, уже получивших средства. Об этом говорится в сообщении Банка.

На что тратят средства

Более 5% всех средств помощи с карт «Национальный кэшбек» Приватбанка украинцы потратили на оплату лекарств и медицинских товаров, почти 2,5% — на покупку книг.

Более 63 млн грн «Зимней поддержки» клиенты Приватбанка перечислили на помощь ВСУ и благотворительные цели.

Напомним

Сегодня последний день, когда можно оформить одноразовую государственную помощь «Зимняя Поддержка».