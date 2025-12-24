Биткойн остается без «рождественского ралли»: инвесторы бегут в золото и серебро

Пока фондовые рынки празднуют Рождество новыми рекордами, криптовалютный сектор встречает праздники в «красной зоне». Цена биткоина снизилась до $87,300, а аналитики указывают на массовую миграцию капитала из цифровых активов в драгоценные металлы. Об этом сообщает Barron’s, 24 декабря.

Большая ротация капитала

Волтер Циммерман, технический аналитик ICAP, утверждает, что слабость биткоина напрямую связана с успехом золота и серебра. Исследование потоков средств показывает четкую тенденцию: инвесторы выводят деньги из крипты, чтобы вложить их в традиционные защитные активы.

Статистика с момента пика рынка (6 октября 2025 года) говорит сама за себя:

Биткойн: упал более чем на 33% (с исторического максимума в ~$126 000).

Золото: Выросло на 15%.

Серебро: Подскочило на 50%, установив новые рекорды.

«Эти тренды связаны. Мы наблюдаем отток средств из биткойна в золото и серебро», — отмечает Циммерман.

Техническая картина: негативный прогноз

Аналитическая платформа Investtech предупреждает, что биткоин находится в краткосрочном нисходящем канале. Это свидетельствует о том, что инвесторы используют любой рост цены, чтобы продать актив и выйти из рынка.