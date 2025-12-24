Гривна «тяжелее» лиры и иены: где украинская валюта стоит больше местной

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на Рождество, 25 декабря 2025 года. Мы всегда следим за курсами доллара и евро , но в этот раз решили посмотреть и на другие валюты мира. Интересно, что гривна номинально стала дороже национальных валют двух самых популярных среди украинцев туристических стран — Турции и Египта.

Где 1 гривна стоит больше единицы местной валюты

Турецкая лира официально упала ниже паритета с гривной. 1 лира стоит 0,98 грн. Египетский фунт также дешевле украинской валюты — 0,88 грн за единицу.

Кроме того, гривна номинально «тяжелее» валют некоторых мощных экономик и соседей из-за исторических особенностей их денежных систем:

Японская иена традиционно имеет низкий номинал. Сейчас 1 иена стоит всего 27 копеек (официальный курс — 2,70 грн за 10 иен).

Венгерский форинт стоит около 12 копеек (12,74 грн за 100 форинтов).

Топ-3 самых дорогих валют для украинцев

Фунт стерлингов: 56,92 грн. Это самая дорогая свободно конвертируемая валюта в списке НБУ.

Швейцарский франк: 53,51 грн. Валюта мировой «финансовой гавани» занимает второе место по дороговизне.

Евро: 49,68 грн. Главная валюта ЕС вплотную приблизилась к психологическому рубежу в 50 гривен.

А что с долларом?

Американская валюта, хотя и является главным ориентиром для украинского бизнеса, не входит в тройку самых дорогих. Курс доллара США на 25 декабря зафиксирован на уровне 42,15 грн. Разрыв между стоимостью евро и доллара остается существенным — более 7,5 гривен на единицу.

