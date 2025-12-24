Как прошел Ukrainian ERP Forum 2025: кейсы, тренды и практические решения

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 декабря 2025, 15:30 Читати українською

Как прошел Ukrainian ERP Forum 2025: кейсы, тренды и практические решения

9 декабря в Киеве состоялся Ukrainian ERP Forum 2025 — ежегодная платформа для CEO, CFO, владельцев МСБ, ИТ-директоров, интеграторов и разработчиков. Форум объединил профессионалов для обмена опытом, обсуждения актуальных трендов и практических решений, помогающих превращать вызовы в развитие бизнеса.

Ukrainian ERP Forum — ежегодное бизнес-событие, которое проходит с 2022 года и посвящено актуальным вызовам в сфере автоматизации и цифровой трансформации. Форум создает платформу для обмена опытом, демонстрации реальных бизнес-историй и практических инструментов для развития и масштабирования компаний.

«За три года Ukrainian ERP Forum превратился из отдельного события в активное профессиональное сообщество. Мы наблюдаем не только рост количества участников и партнеров, но и качественную трансформацию — формируется системное, осознанное обсуждение автоматизации, цифровой независимости и альтернатив для враждебного ПО. Мы видим будущее Форума как полноценную экосистему для бизнеса, интеграторов, разработчиков и всех участников рынка, которые вместе формируют развитие ERP в Украине», — Дарья Захоженко, соучредитель Ukrainian ERP Forum, стратег по маркетингу.

Форум 2025 года охватил самые актуальные вопросы, с которыми сегодня сталкиваются украинские компании в процессе цифровой трансформации. Особое внимание было уделено темам, которые помогают бизнесу адаптироваться к современным вызовам и находить новые возможности для роста.

«Мы очень рады видеть высокий интерес бизнеса к современным решениям автоматизации и вопросам замены враждебного программного обеспечения. Это свидетельствует о начале системного и осознанного обсуждения этих тем в Украине. Особенно важно, что такая профессиональная дискуссия формируется именно на платформе Ukrainian ERP Forum», — Елена Кузьмичева, соучредитель Ukrainian ERP Forum, эксперт по цифровой трансформации.

Как проходило главное бизнес-событие по автоматизации?

Ukrainian ERP Forum 2025 собрал более 300 участников, которые присоединились как офлайн в Киеве, так и онлайн. Гибридный формат позволял выбирать удобный способ участия, а программа сочетала выступления экспертов, панельные дискуссии и практические воркшопы и мастер-классы, где участники получали конкретные инструменты для применения в своем бизнесе.

«Ukrainian ERP Forum с самого начала создавался как миссия, а не просто событие. Нашей ключевой целью была и остается замена российского программного обеспечения и формирование безопасной, независимой ИТ-инфраструктуры для украинского бизнеса.

Мы сознательно держим этот фокус не только в рамках Форума, но и во всех наших проектах — от практических кейсов и внедрений до образовательных инициатив и профессиональных дискуссий. Ukrainian ERP Forum объединяет бизнес, интеграторов и разработчиков вокруг общей цели: создавать современные решения, которые работают на экономическую устойчивость и технологический суверенитет Украины", — говорит Олег Денис, соучредитель Ukrainian ERP Forum, Self-ERP, SoftServe.

Партнеры ERP Forum 2025

Ukrainian ERP Forum 2025 прошел при поддержке ведущих компаний и экспертов в сфере автоматизации и цифровой трансформации. Партнеры помогли обеспечить содержательную программу Форума, практические мастер-классы и панельные дискуссии, создавая платформу для обмена опытом и поиска эффективных решений для развития бизнеса. Среди них — стратегические и технологические партнеры, которые поддержали реализацию мероприятия.

«Спасибо организаторам Ukrainian ERP Forum 2025 за мощную площадку, где бизнес может поговорить о реальных практических проблемах и поискать для них решения. Своє.ІТ присоединилось к конференции в качестве генерального партнера, ведь продвижение украинского ПО — критически важный вопрос для нашей страны и экономики. И хотя миграция с российского ПО — необходимый шаг, мы не должны останавливаться только на этом, забывая о других мировых трендах.

В дискуссии «Как украинским бизнесам не проиграть гонку ИИ в автоматизации» мы сошлись на формуле: сначала порядок в данных и процессах, далее быстрые пилоты с измеримым эффектом, и только потом масштабирование. Нужно, чтобы украинские заказчики чаще тестировали украинские ИИ-решения через партнерства и совместные кейсы, а не брали себе коробку по умолчанию. И, наконец, для критических отраслей ИИ должен быть суверенным и безопасным, что можно гарантировать через on-prem или secure cloud и понятные правила работы с данными", — отметили представители Своє.ІТ.

Компания D5 об Ukrainian ERP Forum 2025:

«Для D5 ценно быть частью процессов, которые сегодня формируют изменения и движут украинский бизнес вперед. В период турбулентности украинский рынок управленческих технологий демонстрирует высокую адаптивность: компании не просто реагируют на вызовы, а переосмысливают подходы к управлению, автоматизации и работе с данными.

Кейсы и компании, представленные на ERP Forum, являются ярким примером. Участие в мероприятии стало для нас возможностью завязать новые партнерства и присоединиться к профессиональным дискуссиям — опираясь на опыт и практические инсайты."

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами