Как прошел Ukrainian ERP Forum 2025: кейсы, тренды и практические решения

9 декабря в Киеве состоялся Ukrainian ERP Forum 2025 — ежегодная платформа для CEO, CFO, владельцев МСБ, ИТ-директоров, интеграторов и разработчиков. Форум объединил профессионалов для обмена опытом, обсуждения актуальных трендов и практических решений, помогающих превращать вызовы в развитие бизнеса.

Ukrainian ERP Forum — ежегодное бизнес-событие, которое проходит с 2022 года и посвящено актуальным вызовам в сфере автоматизации и цифровой трансформации. Форум создает платформу для обмена опытом, демонстрации реальных бизнес-историй и практических инструментов для развития и масштабирования компаний.

«За три года Ukrainian ERP Forum превратился из отдельного события в активное профессиональное сообщество. Мы наблюдаем не только рост количества участников и партнеров, но и качественную трансформацию — формируется системное, осознанное обсуждение автоматизации, цифровой независимости и альтернатив для враждебного ПО. Мы видим будущее Форума как полноценную экосистему для бизнеса, интеграторов, разработчиков и всех участников рынка, которые вместе формируют развитие ERP в Украине», — Дарья Захоженко, соучредитель Ukrainian ERP Forum, стратег по маркетингу.

Форум 2025 года охватил самые актуальные вопросы, с которыми сегодня сталкиваются украинские компании в процессе цифровой трансформации. Особое внимание было уделено темам, которые помогают бизнесу адаптироваться к современным вызовам и находить новые возможности для роста.

«Мы очень рады видеть высокий интерес бизнеса к современным решениям автоматизации и вопросам замены враждебного программного обеспечения. Это свидетельствует о начале системного и осознанного обсуждения этих тем в Украине. Особенно важно, что такая профессиональная дискуссия формируется именно на платформе Ukrainian ERP Forum», — Елена Кузьмичева, соучредитель Ukrainian ERP Forum, эксперт по цифровой трансформации.

Как проходило главное бизнес-событие по автоматизации?

Ukrainian ERP Forum 2025 собрал более 300 участников, которые присоединились как офлайн в Киеве, так и онлайн. Гибридный формат позволял выбирать удобный способ участия, а программа сочетала выступления экспертов, панельные дискуссии и практические воркшопы и мастер-классы, где участники получали конкретные инструменты для применения в своем бизнесе.

«Ukrainian ERP Forum с самого начала создавался как миссия, а не просто событие. Нашей ключевой целью была и остается замена российского программного обеспечения и формирование безопасной, независимой ИТ-инфраструктуры для украинского бизнеса.

Мы сознательно держим этот фокус не только в рамках Форума, но и во всех наших проектах — от практических кейсов и внедрений до образовательных инициатив и профессиональных дискуссий. Ukrainian ERP Forum объединяет бизнес, интеграторов и разработчиков вокруг общей цели: создавать современные решения, которые работают на экономическую устойчивость и технологический суверенитет Украины", — говорит Олег Денис, соучредитель Ukrainian ERP Forum, Self-ERP, SoftServe.

Партнеры ERP Forum 2025

Ukrainian ERP Forum 2025 прошел при поддержке ведущих компаний и экспертов в сфере автоматизации и цифровой трансформации. Партнеры помогли обеспечить содержательную программу Форума, практические мастер-классы и панельные дискуссии, создавая платформу для обмена опытом и поиска эффективных решений для развития бизнеса. Среди них — стратегические и технологические партнеры, которые поддержали реализацию мероприятия.

«Спасибо организаторам Ukrainian ERP Forum 2025 за мощную площадку, где бизнес может поговорить о реальных практических проблемах и поискать для них решения. Своє.ІТ присоединилось к конференции в качестве генерального партнера, ведь продвижение украинского ПО — критически важный вопрос для нашей страны и экономики. И хотя миграция с российского ПО — необходимый шаг, мы не должны останавливаться только на этом, забывая о других мировых трендах.

В дискуссии «Как украинским бизнесам не проиграть гонку ИИ в автоматизации» мы сошлись на формуле: сначала порядок в данных и процессах, далее быстрые пилоты с измеримым эффектом, и только потом масштабирование. Нужно, чтобы украинские заказчики чаще тестировали украинские ИИ-решения через партнерства и совместные кейсы, а не брали себе коробку по умолчанию. И, наконец, для критических отраслей ИИ должен быть суверенным и безопасным, что можно гарантировать через on-prem или secure cloud и понятные правила работы с данными", — отметили представители Своє.ІТ.

Компания D5 об Ukrainian ERP Forum 2025:

«Для D5 ценно быть частью процессов, которые сегодня формируют изменения и движут украинский бизнес вперед. В период турбулентности украинский рынок управленческих технологий демонстрирует высокую адаптивность: компании не просто реагируют на вызовы, а переосмысливают подходы к управлению, автоматизации и работе с данными.

Кейсы и компании, представленные на ERP Forum, являются ярким примером. Участие в мероприятии стало для нас возможностью завязать новые партнерства и присоединиться к профессиональным дискуссиям — опираясь на опыт и практические инсайты."