українська
24 декабря 2025, 16:00

20 пунктов Зеленского: быстрый мир или затяжные переговоры

Обнародованный план из 20 пунктов, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, вряд ли будет подписан в нынешнем виде и не означает скорейшего завершения войны. Документ может стать частью переговорной стратегии, внутренней политики и международного давления, в частности со стороны США и европейских партнеров. Такую оценку ситуации высказал политолог Вадим Денисенко в своем сообщении на Facebook.

20 пунктов Зеленского: быстрый мир или затяжные переговоры
Фото: Владимир Зеленский

Не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять: в таком виде этот документ не будет подписан.

Начать надо с того, а зачем этот план обнародован вообще, учитывая, что до сих пор стороны держали молчание? Ответов может быть несколько:

  • попросили американцы (я не очень верю);
  • это согласовано с частью европейцев (по-моему, нельзя исключить);
  • это связано с тем, что продолжение разговоров с россиянами может заставить американцев ужесточить условия (думаю, это одна из возможных реальных причин);
  • это часть внутриполитической стратегии президента (думаю, это одна из возможных реальных причин).

Что будет дальше?

Как я уже писал выше, этот документ точно не будет подписан. Россияне на него не пойдут.

Американцы продолжат переговоры, исходя из более жесткой позиции Кремля и будут давить на Украину, в том числе и отказ от идеи об аналогии с 5 статьей НАТО.

Не исключено, что вопрос переговоров снова станет частью противостояния демократов и республиканцев, что было бы глобальной проблемой для нас.

Позиция Путина

Путин пойдет на мирные переговоры в двух случаях: страх (у Трампа возможностей пока нет, а Китай не будет играть в игру США) или получение условий, которые он хочет достичь (территории, снятие санкций и возвращение в геополитику и, желательно, влияние на украинские выборы). Последний пункт пока выглядит нереалистичным, а первые три он будет продавлять.

Здесь особо следует обратить внимание на визит Макрона в Россию (7.02.26), где, похоже, Макрон может сыграть роль некоего Чемберлена, как точно сказал один мой знакомый.

Исходя из вышеизложенного, я очень сомневаюсь, что мы уже у финиша.

Автор:
Денисенко Вадим
Политолог Денисенко Вадим
Проверено:
Денисенко Вадим
Политолог Денисенко Вадим
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
