Китайцы используют Telegram для незаконных операций: объем достиг $2 млрд в месяц

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 декабря 2025, 15:15 Читати українською

Китайцы используют Telegram для незаконных операций: объем достиг $2 млрд в месяц

Telegram стал главным хабом для китайской киберпреступности, затмив классические даркнет-площадки. Согласно расследованию WIRED и аналитической компании Elliptic, ежемесячно через русскоязычные каналы в Telegram проходят теневые транзакции на сумму $2 млрд.

Telegram стал главным хабом для китайской киберпреступности, затмив классические даркнет-площадки.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые короли теневого рынка

Эксперты обнаружили целую экосистему нелегальных сервисов, работающих под видом гарантов. Лидерами рынка стали платформы Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee.

Их «ассортимент» поражает цинизмом и разнообразием:

  • Киберпреступления: Продажа украденных данных, софт для создания дипфейков, готовые сайты для инвестиционных афер.
  • Тяжкие преступления: торговля людьми и даже детская проституция.

Масштабы деятельности в Telegram уже превзошли самые известные даркнет-маркетплейсы истории:

  • Легендарный AlphaBay на пике обрабатывал $1 млрд за все время существования.
  • Российская Hydra за 7 лет пропустила через себя $5 млрд.

Для сравнения: только через одну группу в Telegram — Huione Guarantee — с 2021 по 2025 год прошло $27 млрд.

«Если говорить о незаконном использовании криптоактивов, то на сегодняшний день просто не существует ничего более масштабного», — утверждает Том Робинсон, соучредитель Elliptic.

Игра в «кота и мышь»

Попытки заблокировать эти каналы оказались неэффективными. Когда в мае 2025 года Telegram удалил Huione Guarantee, его место мгновенно занял клон — Tudou Guarantee. За считанные месяцы оборот «новичка» достиг $1,1 млрд, сравнявшись с показателями предшественника. Похожая судьба постигла и Xinbi Guarantee: после блокировки площадка перезапустилась и уже генерирует более $850 млн ежемесячно.

Позиция Telegram: защита свободы или преступников?

Наиболее спорным моментом является реакция администрации мессенджера. В ответ на запрос журналистов, в Telegram заявили, что не планируют вводить тотальные баны. Компания аргументирует это защитой «финансовой свободы» китайцев, которые используют крипту для обхода жесткого валютного контроля КНР.

«Мы рассматриваем каждый случай индивидуально и категорически отвергаем тотальные запреты — особенно когда пользователи пытаются обойти репрессивные ограничения авторитарных режимов», — заявили в Telegram.

Кровавый след и роль Tether

Эксперты называют такую позицию лицемерной. По данным расследователей, львиная доля этих денег — это не сбережения простых китайцев, а доходы мошеннических синдикатов. Эти группировки часто используют рабский труд людей, которых силой удерживают в лагерях Юго-Восточной Азии.

Топливом для этой машины служит стейблкоин USDT. Несмотря на то, что компания Tether имеет техническую возможность блокировать кошельки злоумышленников, она делает это крайне редко, позволяя преступникам беспрепятственно переводить миллиарды долларов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами