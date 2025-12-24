Китайцы используют Telegram для незаконных операций: объем достиг $2 млрд в месяц

Telegram стал главным хабом для китайской киберпреступности, затмив классические даркнет-площадки. Согласно расследованию WIRED и аналитической компании Elliptic, ежемесячно через русскоязычные каналы в Telegram проходят теневые транзакции на сумму $2 млрд.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые короли теневого рынка

Эксперты обнаружили целую экосистему нелегальных сервисов, работающих под видом гарантов. Лидерами рынка стали платформы Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee.

Их «ассортимент» поражает цинизмом и разнообразием:

Киберпреступления: Продажа украденных данных, софт для создания дипфейков, готовые сайты для инвестиционных афер.

Тяжкие преступления: торговля людьми и даже детская проституция.

Масштабы деятельности в Telegram уже превзошли самые известные даркнет-маркетплейсы истории:

Легендарный AlphaBay на пике обрабатывал $1 млрд за все время существования.

Российская Hydra за 7 лет пропустила через себя $5 млрд.

Для сравнения: только через одну группу в Telegram — Huione Guarantee — с 2021 по 2025 год прошло $27 млрд.

«Если говорить о незаконном использовании криптоактивов, то на сегодняшний день просто не существует ничего более масштабного», — утверждает Том Робинсон, соучредитель Elliptic.

Игра в «кота и мышь»

Попытки заблокировать эти каналы оказались неэффективными. Когда в мае 2025 года Telegram удалил Huione Guarantee, его место мгновенно занял клон — Tudou Guarantee. За считанные месяцы оборот «новичка» достиг $1,1 млрд, сравнявшись с показателями предшественника. Похожая судьба постигла и Xinbi Guarantee: после блокировки площадка перезапустилась и уже генерирует более $850 млн ежемесячно.

Позиция Telegram: защита свободы или преступников?

Наиболее спорным моментом является реакция администрации мессенджера. В ответ на запрос журналистов, в Telegram заявили, что не планируют вводить тотальные баны. Компания аргументирует это защитой «финансовой свободы» китайцев, которые используют крипту для обхода жесткого валютного контроля КНР.

«Мы рассматриваем каждый случай индивидуально и категорически отвергаем тотальные запреты — особенно когда пользователи пытаются обойти репрессивные ограничения авторитарных режимов», — заявили в Telegram.

Кровавый след и роль Tether

Эксперты называют такую позицию лицемерной. По данным расследователей, львиная доля этих денег — это не сбережения простых китайцев, а доходы мошеннических синдикатов. Эти группировки часто используют рабский труд людей, которых силой удерживают в лагерях Юго-Восточной Азии.

Топливом для этой машины служит стейблкоин USDT. Несмотря на то, что компания Tether имеет техническую возможность блокировать кошельки злоумышленников, она делает это крайне редко, позволяя преступникам беспрепятственно переводить миллиарды долларов.