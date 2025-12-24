Люди против машин: ИИ победил команду трейдеров в турнире, но «золото» взял человек

В трейдерском турнире, организованном платформой Aster, команда искусственного интеллекта продемонстрировала значительно лучшую устойчивость к рыночным колебаниям, чем живые люди. Однако индивидуальное мастерство отдельных трейдеров по-прежнему остается недостижимым для роботов. Об этом пишет ForkLog.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Статистика фиаско

Результаты командного зачета оказались неутешительными для человечества. Во время турнира, проходившего на фоне рыночного проседания:

Команда людей зафиксировала суммарный ущерб в 32,21%.

Команда ИИ-агентов потеряла всего 4,48%.

Это свидетельствует о том, что алгоритмы лучше справляются с риск-менеджментом в сложных условиях, тогда как люди склонны к эмоциональным решениям и большим потерям.

Детали эксперимента

В соревновании приняли участие 70 реальных трейдеров и 30 специально обученных ИИ-агентов.

Стартовый капитал: Каждый участник получил депозит в размере $10 000.

Условия: Торговля велась в «безрисковом» режиме — платформа покрывала все убытки, а полученную прибыль участники могли забрать себе.

Парадокс победителя

Несмотря на общий проигрыш команды людей, индивидуальный пьедестал почета достался именно им. В начале турнира люди вырвались вперед, и лучшие из них смогли удержать лидерство даже во время падения рынка.

Победитель: Трейдер под ником ProMint заработал $13 650 чистой прибыли.

Результат ИИ: Лучший из алгоритмов занял только 8-е место в общем зачете.

Это подтверждает тезис о том, что ИИ обеспечивает стабильность и «средний» результат, тогда как человек способен на нестандартные ходы, приносящие сверхприбыль (или же сверхубытки).