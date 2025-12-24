Multi от Минфин
24 декабря 2025, 12:16

Пекин смягчает правила покупки недвижимости

Муниципальные власти Пекина еще больше ослабили ограничения на покупку жилья, снизив порог для квалификации покупки жилья, в рамках последних усилий по стимулированию спроса на фоне ухудшения цен на жилье в столице Китая. Об этом пишет Investing.com.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Покупка жилья

Неместные жители — те, у кого нет пекинского «хукоу», теперь могут покупать жилье в столице, если они последовательно платили налог на прибыль в городе в течение по меньшей мере одного года по сравнению с двумя годами ранее.

Семьям с более чем одним ребенком также будет позволено приобрести дополнительное жилье в центре Пекина, добавили в заявлении муниципальные жилищные органы.

Напомним

Ситуация с недвижимостью в Пекине и в целом в Китае остается сложной: цены на жилье (как новое, так и вторичное) падают или стагнируют с 2021 года из-за регуляторных мер, направленных на борьбу с долговыми проблемами застройщиков, что привело к финансовым кризисам, незавершенным проектам и падению продаж; хотя правительство пытается стабилизировать рынок, для восстановления нужны дополнительные меры .

Что происходит на рынке недвижимости

Рынок недвижимости Китая переживает коррекцию с 2021 года, вызванную борьбой правительства с чрезмерной задолженностью застройщиков, таких как Evergrande.

Падение цен: Цены на новое и вторичное жилье снижаются, хотя правительство принимает меры поддержки.

Проблемы застройщиков: Кризис ликвидности затронул крупные компании, приводя к незавершенным постройкам и дефолтам.

Воздействие на Пекин: Хотя проблемы могут быть более выражены в меньших городах, крупные мегаполисы, как Пекин и Шанхай, также испытывают влияние, с высокими ценами, требующими десятилетия доходов для покупки жилья.

Потребность в политических изменениях: Для стабилизации рынка и восстановления доверия необходимы дальнейшие усилия со стороны политики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
