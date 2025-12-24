Multi от Минфин
українська
24 декабря 2025, 11:35

Тим Кук делает ставку на Nike: CEO Apple приобрел акции спортивного гиганта на $3 млн после их обвала

Тим Кук, генеральный директор Apple, продемонстрировал личную веру в будущее компании Nike, приобретя крупный пакет ее акций на фоне кризисного падения котировок. Об этом стало известно из отчета, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) во вторник вечером, пишет Barron's.

Тим Кук, генеральный директор Apple, продемонстрировал личную веру в будущее компании Nike, приобретя крупный пакет ее акций на фоне кризисного падения котировок.

Детали соглашения

В понедельник, 22 декабря, Тим Кук приобрел 50 000 акций Nike.

  • Цена покупки: Средняя стоимость составила $58,97 за акцию.
  • Общая сумма инвестиций: почти $3 млн ($2,95 млн).
  • Текущий портфель: После этой транзакции Кук владеет более чем 105 000 акций компании.

Почему это важно

Тим Кук не является случайным инвестором — он входит в совет директоров Nike еще с 2005 года и в настоящее время является ее ведущим независимым директором. Его покупка стала мощным сигналом поддержки для рынка, который переживает разочарование результатами спортивного бренда.

На прошлой неделе акции Nike упали более чем на 10% после публикации финансового отчета за второй квартал, который не оправдал ожиданий аналитиков. В целом за 2025 год капитализация компании снизилась примерно на 25%, а котировки откатились до уровней десятилетней давности.

Реакция рынка

Инсайдерская покупка такого масштаба обычно воспринимается как «голос доверия». Рынок отреагировал сдержанным оптимизмом. Во вторник основная сессия закрылась небольшим ростом на 0,2% (до $57,34).

На вечерних торгах после новости о покупке Кука акции прибавили еще 1%, поднявшись до $57,90.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
dvded .
dvded .
24 декабря 2025, 11:56
#
Лицо меня с позицией NKE по 120$
