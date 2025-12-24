Австралийский доллар обновил максимум за 14 месяцев: рынок ставит на повышение ставок

Австралийский доллар («оззи») продолжает свой уверенный рост, достигнув самого высокого уровня с октября 2024 года. В среду, 24 декабря, валюта укрепилась на 0,2% до 67 центов США. Об этом сообщает Bloomberg.

Изменение курса: от смягчения к повышению

Главным драйвером роста стало изменение настроений трейдеров в отношении политики Резервного банка Австралии (RBA). Если большинство мировых центробанков в 2025 году снижали ставки, то Австралия готовится к обратному маневру.

Причины: Рост потребительских расходов и сильные данные по зарплатам усиливают инфляционное давление.

Сигнал регулятора: На декабрьском заседании RBA четко дал понять, что цикл смягчения монетарной политики завершен.

Ожидания: Рынок прогнозирует, что австралийский регулятор может повысить ключевую ставку уже в июне 2026 года.

Благодаря этому «оззи» стал одной из самых эффективных валют среди развитых рынков в этом квартале, прибавив в стоимости 1,5%.

Прогноз: 68 центов до Нового года

Аналитики Commonwealth Bank of Australia (CBA) настроены оптимистично. Они прогнозируют, что ралли продолжится, и к концу 2025 года курс может достичь 68 центов США.

«Австралийский доллар, как правило, укрепляется в последние две недели года. Улучшение глобальной экономической обстановки и ожидания повышения ставки RBA в начале 2026 года поддержат валюту в ближайший месяц», — отмечают стратеги CBA, в частности Кристина Клифтон.