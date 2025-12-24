Граждане Украины, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, имеют право пользоваться действительными украинскими водительскими удостоверениями без обязательного обмена в течение всего периода действия этой защиты. Об этом идет речь в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.
Еврокомиссия: украинские водительские права остаются действительными в странах ЕС
Правило для всех стран ЕС
Как отмечается, эти правила обязательны для всех стран ЕС и применяются напрямую.
Европейская Комиссия также намерена дополнительно проинформировать страны Европейского Союза для применения правил.
Напомним
Временная защита для украинцев продлена до 4 марта 2027 года.
