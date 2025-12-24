Еврокомиссия: украинские водительские права остаются действительными в странах ЕС

Граждане Украины, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, имеют право пользоваться действительными украинскими водительскими удостоверениями без обязательного обмена в течение всего периода действия этой защиты. Об этом идет речь в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.