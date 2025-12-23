Праздничный шоппинг в США вырос на 4%: как ИИ и скидки помогли продажам

Нынешний праздничный сезон в США демонстрирует умеренный рост: по данным платежных гигантов Visa и Mastercard , розничные продажи выросли примерно на 4%. Американцы продемонстрировали устойчивость к экономическим вызовам, балансируя между ограниченными бюджетами и желанием обновить гаджеты или гардероб. Об этом сообщает Reuters.

Рациональность и использование ИИ

Эксперты отмечают, что поведение покупателей стало более взвешенным. По словам главного экономиста Visa Вейна Беста, потребители все чаще используют инструменты искусственного интеллекта (ИИ), чтобы сравнивать цены и максимально эффективно распределять свои средства.

Мишель Мейер из Mastercard добавила, что успех сезона обеспечили ранние акции и активное использование покупателями промо-предложений.

Подробные показатели за период с 1 ноября по 21 декабря:

Данные Visa: Общие расходы американцев (за исключением авто, горючего и ресторанов) выросли на 4,2%. Это несколько меньше октябрьского прогноза компании в 4,6%.

Данные Mastercard: Продажи в ритейле и заведениях питания поднялись на 3,9%, что наоборот превысило ожидания аналитиков (3,6%).

Важно отметить, что эти цифры не учитывают уровень инфляции.

Онлайн против офлайна и популярные товары

Несмотря на стремительное развитие интернет-торговли, физические магазины остаются основным местом шопинга — на них приходится 73% всех транзакций, в то время как онлайн-заказ составляет 27%.

Самые популярные категории товаров:

Электроника: спрос на телевизоры и смартфоны вырос на 5,8%.

Одежда и аксессуары: Продажи в этой категории поднялись на 5,3%, чему способствовали сезонные скидки и похолодание.

Ювелирные изделия Также продемонстрировали рост.

Ранние распродажи, запущенные ритейлерами, позволили удержать высокий уровень покупательной активности вплоть до конца декабря.