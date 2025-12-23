Multi от Минфин
23 декабря 2025, 19:43 Читати українською

Праздничный шоппинг в США вырос на 4%: как ИИ и скидки помогли продажам

Нынешний праздничный сезон в США демонстрирует умеренный рост: по данным платежных гигантов Visa и Mastercard, розничные продажи выросли примерно на 4%. Американцы продемонстрировали устойчивость к экономическим вызовам, балансируя между ограниченными бюджетами и желанием обновить гаджеты или гардероб. Об этом сообщает Reuters.

Праздничный шоппинг в США вырос на 4%: как ИИ и скидки помогли продажам
Фото: freepik.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рациональность и использование ИИ

Эксперты отмечают, что поведение покупателей стало более взвешенным. По словам главного экономиста Visa Вейна Беста, потребители все чаще используют инструменты искусственного интеллекта (ИИ), чтобы сравнивать цены и максимально эффективно распределять свои средства.

Мишель Мейер из Mastercard добавила, что успех сезона обеспечили ранние акции и активное использование покупателями промо-предложений.

Подробные показатели за период с 1 ноября по 21 декабря:

  • Данные Visa: Общие расходы американцев (за исключением авто, горючего и ресторанов) выросли на 4,2%. Это несколько меньше октябрьского прогноза компании в 4,6%.
  • Данные Mastercard: Продажи в ритейле и заведениях питания поднялись на 3,9%, что наоборот превысило ожидания аналитиков (3,6%).

Важно отметить, что эти цифры не учитывают уровень инфляции.

Онлайн против офлайна и популярные товары

Несмотря на стремительное развитие интернет-торговли, физические магазины остаются основным местом шопинга — на них приходится 73% всех транзакций, в то время как онлайн-заказ составляет 27%.

Самые популярные категории товаров:

  • Электроника: спрос на телевизоры и смартфоны вырос на 5,8%.
  • Одежда и аксессуары: Продажи в этой категории поднялись на 5,3%, чему способствовали сезонные скидки и похолодание.
  • Ювелирные изделия Также продемонстрировали рост.

Ранние распродажи, запущенные ритейлерами, позволили удержать высокий уровень покупательной активности вплоть до конца декабря.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
