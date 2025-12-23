Нынешний праздничный сезон в США демонстрирует умеренный рост: по данным платежных гигантов Visa и Mastercard, розничные продажи выросли примерно на 4%. Американцы продемонстрировали устойчивость к экономическим вызовам, балансируя между ограниченными бюджетами и желанием обновить гаджеты или гардероб. Об этом сообщает Reuters.
Праздничный шоппинг в США вырос на 4%: как ИИ и скидки помогли продажам
Рациональность и использование ИИ
Эксперты отмечают, что поведение покупателей стало более взвешенным. По словам главного экономиста Visa Вейна Беста, потребители все чаще используют инструменты искусственного интеллекта (ИИ), чтобы сравнивать цены и максимально эффективно распределять свои средства.
Мишель Мейер из Mastercard добавила, что успех сезона обеспечили ранние акции и активное использование покупателями промо-предложений.
Подробные показатели за период с 1 ноября по 21 декабря:
- Данные Visa: Общие расходы американцев (за исключением авто, горючего и ресторанов) выросли на 4,2%. Это несколько меньше октябрьского прогноза компании в 4,6%.
- Данные Mastercard: Продажи в ритейле и заведениях питания поднялись на 3,9%, что наоборот превысило ожидания аналитиков (3,6%).
Важно отметить, что эти цифры не учитывают уровень инфляции.
Онлайн против офлайна и популярные товары
Несмотря на стремительное развитие интернет-торговли, физические магазины остаются основным местом шопинга — на них приходится 73% всех транзакций, в то время как онлайн-заказ составляет 27%.
Самые популярные категории товаров:
- Электроника: спрос на телевизоры и смартфоны вырос на 5,8%.
- Одежда и аксессуары: Продажи в этой категории поднялись на 5,3%, чему способствовали сезонные скидки и похолодание.
- Ювелирные изделия Также продемонстрировали рост.
Ранние распродажи, запущенные ритейлерами, позволили удержать высокий уровень покупательной активности вплоть до конца декабря.
