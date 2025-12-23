Multi от Минфин
23 декабря 2025, 19:21

Сэм Альтман: через 10 лет выпускники вузов будут осваивать Солнечную систему

Пока поколение зумеров переживает экзистенциальный кризис из-за развития искусственного интеллекта, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман советует смотреть в небо. Технологический миллиардер убежден: уже через 10 лет вчерашние студенты будут осваивать Солнечную систему, а их доходы будут достигать астрономических сумм. Об этом он рассказал в интервью видеоблогеру Клео Абрам, пишет Fortune.

Пока поколение зумеров переживает экзистенциальный кризис из-за развития искусственного интеллекта, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман советует смотреть в небо.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прощай, скучная работа

Альтман признает «слона в комнате»: ИИ действительно уничтожит часть привычных профессий. Однако взамен он откроет двери к карьере, которая сейчас кажется научной фантастикой.

«В 2035 году выпускник колледжа — если он вообще еще будет ходить в колледж — вполне может отправиться в экспедицию для исследования Солнечной системы на космическом корабле. Это будет совершенно новая, увлекательная, супервысокооплачиваемая и интересная работа», — прогнозирует Альтман.

По словам разработчика ChatGPT, он даже завидует нынешней молодежи. Будущие поколения, по его мнению, будут жалеть нас за то, что нам приходилось выполнять «скучную, старую работу», тогда как они будут иметь инструменты для решения глобальных задач.

«Если бы мне сейчас было 22 года и я заканчивал колледж, я бы чувствовал себя самым счастливым ребенком в истории», — добавил он.

Миллиард долларов в одни руки

Еще один смелый прогноз Альтмана касается бизнеса. Благодаря моделям уровня GPT-5, стартапы будущего будут выглядеть иначе.

Альтман считает, что в скором времени появятся компании-единороги (оценка более $1 млрд), в которых будет работать только один человек.

«Это, пожалуй, возможно уже сейчас: создать компанию из одного человека, которая будет стоить более миллиарда долларов… Все, что для этого нужно — отличная идея и умение владеть инструментами ИИ», — отметил CEO OpenAI.

Это мнение разделяет и миллиардер Марк Кьюбан, который ранее заявлял, что первый в мире триллионер может быть «просто чуваком в подвале», который максимально эффективно использует возможности искусственного интеллекта.

Реальность или мечты?

Хотя слова Альтмана звучат как утопия, статистика частично подтверждает этот тренд. По данным Бюро статистики труда США, спрос на аэрокосмических инженеров растет быстрее среднего показателя по рынку, а их годовая зарплата уже превышает $130 000.

Учитывая планы NASA отправить людей на Марс в 2030-х годах и активное развитие частного космоса (SpaceX, Blue Origin), профессия «исследователя космоса» действительно может стать массовой для тех, кто получит диплом через десятилетие.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
