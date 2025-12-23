Национальный банк Украины установил на 24 декабря 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,1003 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 4 копейки.
Официальный курс НБУ: доллар подешевел, евро — подорожало
Официальные курсы
1 доллар США — 42,10 грн (42,14 грн по состоянию на 23 декабря). Исторический максимум доллара: 42,40 (25.11.2025).
1 евро — 49,63 грн (49,49 грн по состоянию на 23 декабря). Исторический максимум евро: 49,67 (16.12.2025).
Источник: Минфин
