Мировой автопром: Китай удерживает первое место по производству авто

По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), за 9 месяцев 2025 г. глобальное производство автотранспорта составило более 68,7 млн ед. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024, сообщает Укравтопром.

Кто самый крупный производитель в мире

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где с января по сентябрь было изготовлено 24 332 696 ед. автотранспорта (+13%).

Второе место занимает США, с результатом — 7780247 ед. (-4%).

Третий результат продемонстрировала Япония — 6219150 ед. (+4%).

Также в первую пятерку попали: Индия — 4 802 843 млн ед. (+5%) и Германия — 3145440 млн ед. (+2%).

Каких авто выпустили больше всего

Наибольшая часть из этого количества принадлежит легковым автомобилям, которых было изготовлено 50,2 млн ед. (+6%).