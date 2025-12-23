По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), за 9 месяцев 2025 г. глобальное производство автотранспорта составило более 68,7 млн ед. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024, сообщает Укравтопром.
Мировой автопром: Китай удерживает первое место по производству авто
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Кто самый крупный производитель в мире
Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где с января по сентябрь было изготовлено 24 332 696 ед. автотранспорта (+13%).
Второе место занимает США, с результатом — 7780247 ед. (-4%).
Третий результат продемонстрировала Япония — 6219150 ед. (+4%).
Также в первую пятерку попали: Индия — 4 802 843 млн ед. (+5%) и Германия — 3145440 млн ед. (+2%).
Каких авто выпустили больше всего
Наибольшая часть из этого количества принадлежит легковым автомобилям, которых было изготовлено 50,2 млн ед. (+6%).
- Легких коммерческих автомобилей произведено — 15,5 млн ед. (-1%).
- Больших грузовых авто — 2,8 млн ед. (+3%).
- Автобусов — 231,5 тыс. ед. (+12%).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии