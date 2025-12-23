Украина совершила рывок в рейтинге стран по готовности к внедрению ИИ

Украина совершила значительный рывок в глобальной технологической гонке. В новом рейтинге Government AI Readiness Index 2025, составленном британским агентством Oxford Insights, наша страна поднялась сразу на 14 ступеней по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, 23 декабря.

Результаты в цифрах

Украина заняла 40-е место среди 195 стран мира. Это позволило ей войти в десятку лидеров Восточной Европы по уровню развития ИИ-технологий в государственном секторе.

Аналитики высоко оценили отдельные составляющие украинской цифровой экосистемы:

99,63% — уровень цифровизации государственных сервисов (один из самых высоких показателей в мире).

92,25% — соответствие национального законодательства международным стандартам в сфере ИИ.

Что обеспечило прорыв

В Минцифры называют 2025 год переломным. Главным драйвером успеха стал запуск центра компетенций WINWIN AI Center of Excellence и активная интеграция ИИ-решений в сферу обороны (defense-кластер).

За последние 9 месяцев был реализован ряд ключевых проектов:

Дія.AI: На портале госуслуг заработал первый в мире национальный AI-ассистент.

Регуляторная песочница: Запущена Sandbox — специальная правовая среда для безопасной разработки и тестирования продуктов на базе ИИ и блокчейна.

Инфраструктура: Стартовала работа над «AI Factory» и собственной большой языковой моделью (аналог GPT, но на украинских данных).

Амбициозные планы: своя нейросеть и топ-3 мира

Правительство не планирует останавливаться на достигнутом. В ближайшее время будет представлена Стратегия развития ИИ до 2030 года.

Среди главных анонсов:

Запуск AI-ассистента непосредственно в мобильном приложении «Дія».

Презентация национальной языковой модели.

Интеграция ИИ в образовательное приложение «Мрия».

«Наша миссия — войти в тройку мировых лидеров по уровню развития и внедрения искусственного интеллекта в государственный сектор», — отмечают в министерстве.