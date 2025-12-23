Украина совершила рывок в рейтинге стран по готовности к внедрению ИИ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 декабря 2025, 18:55 Читати українською

Украина совершила рывок в рейтинге стран по готовности к внедрению ИИ

Украина совершила значительный рывок в глобальной технологической гонке. В новом рейтинге Government AI Readiness Index 2025, составленном британским агентством Oxford Insights, наша страна поднялась сразу на 14 ступеней по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, 23 декабря.

Украина совершила значительный рывок в глобальной технологической гонке.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Результаты в цифрах

Украина заняла 40-е место среди 195 стран мира. Это позволило ей войти в десятку лидеров Восточной Европы по уровню развития ИИ-технологий в государственном секторе.

Аналитики высоко оценили отдельные составляющие украинской цифровой экосистемы:

  • 99,63% — уровень цифровизации государственных сервисов (один из самых высоких показателей в мире).
  • 92,25% — соответствие национального законодательства международным стандартам в сфере ИИ.

Что обеспечило прорыв

В Минцифры называют 2025 год переломным. Главным драйвером успеха стал запуск центра компетенций WINWIN AI Center of Excellence и активная интеграция ИИ-решений в сферу обороны (defense-кластер).

За последние 9 месяцев был реализован ряд ключевых проектов:

  • Дія.AI: На портале госуслуг заработал первый в мире национальный AI-ассистент.
  • Регуляторная песочница: Запущена Sandbox — специальная правовая среда для безопасной разработки и тестирования продуктов на базе ИИ и блокчейна.
  • Инфраструктура: Стартовала работа над «AI Factory» и собственной большой языковой моделью (аналог GPT, но на украинских данных).

Амбициозные планы: своя нейросеть и топ-3 мира

Правительство не планирует останавливаться на достигнутом. В ближайшее время будет представлена Стратегия развития ИИ до 2030 года.

Среди главных анонсов:

  • Запуск AI-ассистента непосредственно в мобильном приложении «Дія».
  • Презентация национальной языковой модели.
  • Интеграция ИИ в образовательное приложение «Мрия».

«Наша миссия — войти в тройку мировых лидеров по уровню развития и внедрения искусственного интеллекта в государственный сектор», — отмечают в министерстве.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает edyomina и 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами