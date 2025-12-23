Multi от Минфин
23 декабря 2025, 16:52 Читати українською

Доллар сдает позиции: индекс DXY упал до минимума за 11 недель

Во вторник американская валюта продолжила стремительное падение. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести основных мировых валют, опустился ниже отметки 97,90. Это самый низкий показатель с начала октября 2025 года, пишет Trading Economics.

Во вторник американская валюта продолжила стремительное падение.

Почему падает доллар

Аналитики выделяют три основные причины слабости американской валюты:

  • Ожидания смягчения от ФРС: Рынок почти уверен, что в 2026 году Федеральная резервная система США проведет еще два снижения ставок по 0,25%. Этому способствуют и призывы президента Дональда Трампа о необходимости снижения стоимости кредитов для бизнеса.
  • Японский фактор: Доллар резко просел в паре с японской иеной. Это реакция на историческое решение Банка Японии, который поднял ключевую ставку до максимума за 30 лет. Поскольку иена имеет большой вес в расчете индекса DXY, ее укрепление автоматически тянет индекс вниз.
  • Геополитика: Напряженность в отношениях между США и Венесуэлой заставляет инвесторов бежать из доллара в «тихие гавани» — золото и серебро, которые сейчас бьют ценовые рекорды.

Как измеряют силу доллара?

Когда говорят «доллар упал», обычно имеют в виду именно падение индекса DXY. Это не курс доллара к гривне, а его соотношение к корзине валют основных торговых партнеров США.

Состав корзины DXY:

  • Евро (EUR) — 57,6% (наибольшее влияние).
  • Японская иена (JPY) — 13,6%.
  • Британский фунт (GBP) — 11,9%.
  • Канадский доллар (CAD) — 9,1%.
  • Шведская крона (SEK) — 4,2%.
  • Швейцарский франк (CHF) — 3,6%.

Именно поэтому решение Банка Японии так сильно ударило по индексу: иена — вторая по важности валюта в этом списке.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
