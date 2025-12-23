Во вторник американская валюта продолжила стремительное падение. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести основных мировых валют, опустился ниже отметки 97,90. Это самый низкий показатель с начала октября 2025 года, пишет Trading Economics.
Доллар сдает позиции: индекс DXY упал до минимума за 11 недель
Почему падает доллар
Аналитики выделяют три основные причины слабости американской валюты:
- Ожидания смягчения от ФРС: Рынок почти уверен, что в 2026 году Федеральная резервная система США проведет еще два снижения ставок по 0,25%. Этому способствуют и призывы президента Дональда Трампа о необходимости снижения стоимости кредитов для бизнеса.
- Японский фактор: Доллар резко просел в паре с японской иеной. Это реакция на историческое решение Банка Японии, который поднял ключевую ставку до максимума за 30 лет. Поскольку иена имеет большой вес в расчете индекса DXY, ее укрепление автоматически тянет индекс вниз.
- Геополитика: Напряженность в отношениях между США и Венесуэлой заставляет инвесторов бежать из доллара в «тихие гавани» — золото и серебро, которые сейчас бьют ценовые рекорды.
Как измеряют силу доллара?
Когда говорят «доллар упал», обычно имеют в виду именно падение индекса DXY. Это не курс доллара к гривне, а его соотношение к корзине валют основных торговых партнеров США.
Состав корзины DXY:
- Евро (EUR) — 57,6% (наибольшее влияние).
- Японская иена (JPY) — 13,6%.
- Британский фунт (GBP) — 11,9%.
- Канадский доллар (CAD) — 9,1%.
- Шведская крона (SEK) — 4,2%.
- Швейцарский франк (CHF) — 3,6%.
Именно поэтому решение Банка Японии так сильно ударило по индексу: иена — вторая по важности валюта в этом списке.
Источник: Минфин
