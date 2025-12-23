Multi от Минфин
українська
23 декабря 2025, 16:17

Кабмин выделил на жилищные сертификаты еще 8,8 миллиарда гривен

Правительство выделило из резервного фонда госбюджета 8,8 миллиарда гривен на жилищные сертификаты для покупки нового жилья вместо уничтоженного из-за российской агрессии. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство выделило из резервного фонда госбюджета 8,8 миллиарда гривен на жилищные сертификаты для покупки нового жилья вместо уничтоженного из-за российской агрессии.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Жилищные сертификаты

«Еще почти 6300 человек смогут получить жилищные сертификаты в рамках есть Восстановление для покупки нового жилья вместо уничтоженного из-за российской агрессии. Правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета 8,8 млрд грн для финансирования таких компенсаций», — говорится в сообщении.

В общей сложности за 2025 год компенсации за поврежденное или уничтоженное россией жилье получили более 67 тысяч семей на общую сумму более 31,5 млрд грн, рассказала Свириденко.

Жилье для ВПЛ

Также она напомнила, что с 1 декабря стартовал новый компонент «єВідновлення» для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

Он предусматривает предоставление жилого ваучера номиналом 2 млн грн, который можно будет использовать для покупки квартиры или дома, инвестировать его в строительство или использовать средства для первого взноса или погашения платежа по ипотеке.

На первом этапе программа доступна ВПЛ, которые имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью из-за войны войны.

«Прием заявок на участие в программе продолжается. Если ваше жилье повреждено или уничтожено в результате российской агрессии, подать информационное сообщение можно через ЦНАП, в нотариуса, через приложение или портал Действие», — написала Свириденко.

Напомним

24 ноября 2025 вступил в силу Порядок предоставления помощи для решения жилищного вопроса отдельным категориям лиц (Порядок № 1176). Это значит, что на рынке недвижимости должен появиться новый специальный платежный документ номиналом 2 млн грн — жилой ваучер, который будут получать определенные категории внутренне перемещенных лиц, проживавших на временно оккупированных территориях.

Инвестируйте в разные активы: земля, жилье, коммерческая недвижимость — все есть на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
