українська
23 декабря 2025, 15:58

Украина в топ-10 стран по уровню «оттока мозгов»

Украина остается среди лидеров по уровню оттока интеллектуального капитала. Несмотря на незначительное снижение показателя, ситуация остается критической как с прошлым страны, так и с мировыми стандартами. Об этом свидетельствуют данные рейтинга The Global Economy.

Украина в топ-10 стран по уровню «оттока мозгов»
Фото: freepik.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Цифры и динамика: от пика до стабилизации

Текущий показатель (2024): Индекс Украины составляет 8,4 балла из 10. Это несколько лучше антирекорда 2023 года (8,9 балла), но все еще свидетельствует о сверхвысоком уровне эмиграции.

Сравнение с миром Украинский показатель почти вдвое превышает среднемировой, который составляет 4,98 балла (на основе анализа 176 стран).

Исторический контекст: Для Украины средний показатель за период с 2007 по 2024 год составляет 6,26 балла. Самый низкий уровень оттока мозгов (brain drain) был зафиксирован в 2018 году (4,9 балла), что практически соответствовало тогдашней мировой норме.

От «поиска лучшей судьбы» к выживанию

Эксперты отмечают, что за этими цифрами стоит изменение природы миграции:

  • Трансформация явления: Если раньше специалисты ехали по более высоким зарплатам (классический brain drain), то сейчас преобладает «бегство от опасности» (human flight).
  • Потеря активного ядра: Страну оставляют наиболее продуктивные слои — предприниматели, врачи, инженеры, IT-специалисты. Это не просто переезд отдельных лиц, а вымывание интеллектуального фундамента, необходимого для функционирования государства.

Последствия

Результаты такого массового перемещения людей уже ощущаются из-за:

  • Кадровый голод: Нехватка специалистов в ключевых отраслях усложняет предоставление базовых услуг населению.
  • Экономическое давление: Уменьшение количества налогоплательщиков создает дополнительную нагрузку на бюджет, остающийся в распоряжении регионов.

Высокое место в этом рейтинге является тревожным сигналом, ведь потеря интеллектуального капитала имеет долгосрочный эффект, который трудно компенсировать даже при значительных финансовых инвестициях в будущем.

Где «мозги» остаются дома?

Самый низкий уровень оттока человеческого капитала зафиксирован в странах с высоким уровнем социальной и экономической безопасности:

  • Австралия
  • Норвегия
  • Швеция

В этих государствах индекс минимальный, что свидетельствует о способности системы не только удерживать собственных специалистов, но и привлекать таланты извне.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+45
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
23 декабря 2025, 16:51
#
95-му кралвралу мізки не потрібні!
+
0
energy1
energy1
23 декабря 2025, 18:16
#
2025-й рік може дати антирекорд, більший за той, що був у 2023 році.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
