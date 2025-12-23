Украина в топ-10 стран по уровню «оттока мозгов»

Украина остается среди лидеров по уровню оттока интеллектуального капитала. Несмотря на незначительное снижение показателя, ситуация остается критической как с прошлым страны, так и с мировыми стандартами. Об этом свидетельствуют данные рейтинга The Global Economy.

Цифры и динамика: от пика до стабилизации

Текущий показатель (2024): Индекс Украины составляет 8,4 балла из 10. Это несколько лучше антирекорда 2023 года (8,9 балла), но все еще свидетельствует о сверхвысоком уровне эмиграции.

Сравнение с миром Украинский показатель почти вдвое превышает среднемировой, который составляет 4,98 балла (на основе анализа 176 стран).

Исторический контекст: Для Украины средний показатель за период с 2007 по 2024 год составляет 6,26 балла. Самый низкий уровень оттока мозгов (brain drain) был зафиксирован в 2018 году (4,9 балла), что практически соответствовало тогдашней мировой норме.

От «поиска лучшей судьбы» к выживанию

Эксперты отмечают, что за этими цифрами стоит изменение природы миграции:

Трансформация явления: Если раньше специалисты ехали по более высоким зарплатам (классический brain drain), то сейчас преобладает «бегство от опасности» (human flight).

Потеря активного ядра: Страну оставляют наиболее продуктивные слои — предприниматели, врачи, инженеры, IT-специалисты. Это не просто переезд отдельных лиц, а вымывание интеллектуального фундамента, необходимого для функционирования государства.

Последствия

Результаты такого массового перемещения людей уже ощущаются из-за:

Кадровый голод: Нехватка специалистов в ключевых отраслях усложняет предоставление базовых услуг населению.

Экономическое давление: Уменьшение количества налогоплательщиков создает дополнительную нагрузку на бюджет, остающийся в распоряжении регионов.

Высокое место в этом рейтинге является тревожным сигналом, ведь потеря интеллектуального капитала имеет долгосрочный эффект, который трудно компенсировать даже при значительных финансовых инвестициях в будущем.

Где «мозги» остаются дома?

Самый низкий уровень оттока человеческого капитала зафиксирован в странах с высоким уровнем социальной и экономической безопасности:

Австралия

Норвегия

Швеция

В этих государствах индекс минимальный, что свидетельствует о способности системы не только удерживать собственных специалистов, но и привлекать таланты извне.