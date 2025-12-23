Центробанки мира провели самое масштабное снижение ставок со времен финансового кризиса 2008 года

2025 год войдет в экономическую историю как год агрессивного смягчения монетарной политики. Ведущие центральные банки мира снижали ставки самыми быстрыми темпами и в наибольших объемах за последние 17 лет. Об этом сообщает Reuters, 23 декабря.

«Большая десятка» меняет курс

Девять из десяти центральных банков стран G10 в 2025 году снизили свои ключевые ставки. Среди них — Федеральная резервная система США (ФРС), Европейский центробанк (ЕЦБ), Банк Англии, а также регуляторы Канады, Австралии, Новой Зеландии, Швеции, Норвегии и Швейцарии.

Масштаб: Всего они провели 32 раунда снижения, «срезав» ставки суммарно на 850 базисных пунктов.

Рекорд: Это самое большое количество сокращений с 2008 года и самое масштабное смягчение с 2009 года.

Исключение: Единственным из «десятки», кто шел против течения, стала Япония. Она, наоборот, дважды повышала ставки в этом году, пытаясь отойти от политики «ультрадешевых» денег.

Развивающиеся рынки действуют еще быстрее

Центробанки развивающихся стран опередили развитые экономики по темпам снижения стоимости заимствований.

В 2025 году они снизили ставки на 3085 базисных пунктов (против 2160 б.п. в 2024 году).

Только в декабре ставки снизили регуляторы восьми стран, среди которых Турция, Индия, Мексика, Польша.

Эксперты отмечают, что инфляция в этих регионах находится под контролем, что дает свободу действий для дальнейшего стимулирования экономики.

Прогноз на 2026 год: праздник заканчивается?

Несмотря на рекордное смягчение в 2025 году, аналитики предупреждают, что следующий год может принести кардинальные изменения. Тон заявлений некоторых регуляторов (в частности Канады и Австралии) уже стал более жестким.

Джеймс Росситер из TD Securities прогнозирует неожиданный поворот:

«Мы считаем, что ЕЦБ повысит ставки в следующем году, а регуляторы Австралии и Канады приблизятся к этому решению».

Что касается США, то в JPMorgan видят «двусторонние риски» на вторую половину 2026 года: если в 2025-м ФРС только обсуждала, снижать ли ставку или держать паузу, то в 2026-м на повестку дня может вернуться вопрос о ее повышении.