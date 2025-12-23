Multi от Минфин
23 декабря 2025, 13:55

Более половины доходов за 11 месяцев 2025 года банки получили от размещения в ценные бумаги

Банковская система удерживает статус самого прибыльного сектора экономики уже три года подряд. За 11 месяцев 2025 года украинские банки получили 146,4 млрд грн чистой прибыли. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook 23 декабря.

Банковская система удерживает статус самого прибыльного сектора экономики уже три года подряд.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Главный спонсор бюджета

Вместе с доходами растут и отчисления в бюджет: за отчетный период финучреждения уплатили 42,7 млрд грн налога на прибыль.

Интересная деталь: 63% от этой суммы уплатили именно государственные банки (Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и т. д.). То есть, львиная доля налогов фактически перекладывается из одного государственного кармана в другой.

На чем зарабатывают банки: парадокс ОВГЗ

Анализ структуры доходов показывает, что классическое кредитование бизнеса не является основным источником заработка. Самая большая статья доходов банков (71%, или 371,8 млрд грн) — это процентные доходы.

Если разобрать эти 371,8 млрд грн более подробно, становится понятной зависимость банков от государства:

  • ~52% — доход от ценных бумаг (ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ).
  • 27,5% — кредитование юридических лиц (бизнеса).
  • 20,5% — кредитование населения.

«Львиная доля этого дохода — это доходы и проценты, полученные от операций с государственными ценными бумагами. А где у нас концентрация ценных бумаг? Правильно — в государственных банках», — отмечает Шевчишин.

Куда тратят деньги

Основными статьями расходов банков остаются выплаты вкладчикам и содержание собственной структуры:

  • Процентные расходы: 33% расходов (125,4 млрд грн) идет на выплату процентов по депозитам.
  • Административные расходы: 31% (116,3 млрд грн) тратится на зарплаты персонала, аренду, IT и прочее.

При этом аналитик отметил, что расходы на зарплаты в государственных банках ниже, чем в коммерческих финучреждениях частного сектора.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 1

kadaad1988
kadaad1988
23 декабря 2025, 14:18
#
За счет *** из нацбанка комерческие банки делают деньги из воздуха!
