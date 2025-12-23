Multi от Минфин
українська
23 декабря 2025, 12:55

Объемы ипотечного кредитования упали, а «єОселю» готовят к кардинальным изменениям

В октябре 2025 года украинский рынок ипотеки продемонстрировал незначительное охлаждение. Банки выдали 809 кредитов на общую сумму 1,60 млрд грн, что на 3,2% меньше по сравнению с сентябрем. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

В октябре 2025 года украинский рынок ипотеки продемонстрировал незначительное охлаждение.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Несмотря на месячное падение, в годовом измерении рынок продолжает восстанавливаться: по сравнению с октябрем прошлого года объем выданных кредитов вырос на 14%.

Где и что покупают украинцы

География ипотеки остается неизменной — львиная доля кредитов приходится на столицу.

  • Киев и область: 464 договора на 986 млн грн (это 61,6% от всего рынка).
  • Ивано-Франковская область: 44 кредита на 77 млн грн.
  • Львовская область: 35 кредитов на 73 млн грн.
  • Винницкая область: 35 кредитов на 64 млн грн.

В структуре сделок доминирует первичный рынок («новостройки»): в октябре здесь оформили 486 кредитов на 972 млн грн. Вторичный рынок просел заметно больше — 323 сделки на 0,63 млрд грн.

Интересная динамика ставок: на первичном рынке средняя эффективная ставка немного выросла (до 8,21%), тогда как на «вторичке» она снизилась до 9,39%.

НБУ предупреждает: «єОселя» меняет правила игры

Нацбанк в своем отчете о финансовой стабильности отмечает: текущая модель государственной программы «єОселя» исчерпала свой потенциал и нуждается в трансформации. Влияние ипотеки на рынок жилья остается мизерным — в кредит покупают менее 3% недвижимости в стране.

  • Проблема: Сейчас государственная компания «Укрфинжитло» финансирует кредиты напрямую, привлекая средства под облигации (ОВГЗ). Это делает модель убыточной, ограничивает масштабирование и демотивирует банки оценивать риски (ведь они не рискуют собственными деньгами).
  • Решение (начало 2026 года): Планируется переход на компенсационную модель для новых сегментов:
  • Банки будут выдавать кредиты за собственные средства.
  • «Укрфинжитло» будет только компенсировать разницу в процентах (до уровня депозитного индекса UIRD + 4%).

Для льготных категорий (военные, медики) старый формат пока сохранится.

Ярослав Голобородько
BatonUA
BatonUA
23 декабря 2025, 14:57
#
Під час війни хтось спалив купу грошей, щоб житла стало мало і воно було дороге. «Геніальне» керівництво і ніхто не відповів.
