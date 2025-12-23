За неделю инвесторы вывели из криптофондов $952 млн, альтокины растут на фоне падения BTC: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Инвесторы вывели почти $1 млрд из криптофондов в неделю

Согласно новому отчету CoinShares, за прошедшую неделю из криптовалютных инвестиционных продуктов забрали $952 млн. Это первый случай массового вывода средств за последние четыре недели.

Главной причиной аналитики называют задержку в принятии американского закона Clarity Act (Закон о прозрачности крипторинка). Его ожидали до конца 2025 года, но разбирательство перенесли на январь 2026-го. Это создало ситуацию неопределенности. Также инвесторы опасаются распродаж со стороны «китов» (крупных владельцев криптовалют).

Ситуация по конкретным криптовалютам:

Ethereum (ETH): Вывели $555 млн. Это самая большая потеря недели. Эксперты объясняют это тем, что именно Ethereum больше зависит от новых правил Clarity Act.

Bitcoin (BTC): Вывели $460 млн. Интерес к биткоин-фондам в этом году заметно слабее, чем в прошлом.

XRP: Добавили $62,9 млн. Эта монета идет против тренда и продолжает привлекать капитал.

Solana (SOL): Добавили $48,5 млн. Инвесторы все еще активно вкладывают в этот актив.

Основной отток произошел в США — там инвесторы забрали рекордные $990 млн. В Канаде и Германии наоборот наблюдался приток новых средств (в общей сложности около $62 млн на две страны), но этого не хватило, чтобы перекрыть падение в Америке.

В настоящее время фонды управляют активами на сумму $46,7 млрд. Это немного меньше, чем было на пике в 2024 году ($48,7 млрд).

Южная Корея борется за «финансовый суверенитет»: депутаты призывают немедленно легализовать стэйблкоины

Южная Корея рискует потерять контроль над собственной платежной системой, если срочно не создаст законодательную базу для стейблкоинов. Об этом заявил депутат от Демократической партии Мин Бен-дук, призвав правительство ускорить разработку соответствующих правил, сообщают местные СМИ.

По мнению политика, долларовые стейблкоины уже стали стандартом международной торговли. Если Корея не выпустит свою привязанную к цифровой валюте, местный бизнес будет вынужден использовать иностранные токены. Это будет фактически означать передачу платежного суверенитета страны под влияние внешних финансовых инструментов.

Депутат привел примеры того, что рынок уже опережает закон:

Выплата зарплат Некоторые корейские компании уже начисляют зарплаты иностранным работникам в долларовых токенах.

Международная торговля: Бизнес активно рассматривает стейблкоины как замену традиционным банковским переводам для расчетов с зарубежными партнерами.

Мин Бен-дук подчеркнул, что национальный стейблкоин не только защитит экономику, но и стимулирует ее рост:

К-культура: удобный инструмент для оплаты корейского культурного контента по всему миру.

Малый бизнес: Оптимизация затрат и упрощение транзакций для небольших предприятий.

Независимость: Формирование своей доли рынка, свободной от колебаний и политики долларовых активов.

Ранее Центральный банк Южной Кореи выразил мнение, что право на выпуск стейблкоинов должны обладать только банками, а не частными технологическими компаниями, чтобы гарантировать стабильность финансовой системы.

XRP и Solana идут против рынка: альтокины растут на фоне падения биткоина

Пока главные криптовалюты переживают отток капитала, спотовые XRP-ETF продолжают свою успешную серию. В период с 15 по 19 декабря интерес инвесторов сосредоточился именно на альтернативных активах. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue.

XRP-ETF: Зафиксировали чистый приток в размере $82,04 млн. Это уже шестую неделю подряд, когда фонды закрываются с положительным результатом. В целом за время этого ралли инвесторы вложили в XRP-продукты более $1,2 млрд.

Solana-ETF: Также продемонстрировали уверенный рост — приток составил $66,55 млн. Важно, что ни один из семи существующих фондов на базе SOL не столкнулся с выводом средств.

В противоположность альтокинам основные криптовалютные фонды продемонстрировали негативную динамику:

Bitcoin-ETF: За отчетную неделю потеряли $497 млн. Инвесторы активно выводили средства из биткоин-продуктов.

Ethereum-ETF: Оказались в самой сложной ситуации — чистый отток составил $644 млн. Примечательно, что ни один из девяти зарегистрированных фондов на базе ETH не смог привлечь новые инвестиции за этот период.

Пока капитал покидает BTC и ETH, инвесторы переключают внимание на XRP и Solana, что свидетельствует об изменении приоритетов на рынке ETF в конце декабря.

В США готовят «налоговую революцию» для криптопользователей: что изменится для стейблкоинов и стейкинга

В Палате представителей США представили законопроект, который должен значительно упростить жизнь владельцам криптовалют. Главная цель — убрать лишнюю бюрократическую нагрузку и сделать использование цифровых активов более удобным для повседневной жизни.

Сейчас каждая покупка кофе по крипте может считаться налоговым событием. Новый документ предлагает изменить это:

Лимит $200: Операции на сумму до $200 предлагают освободить от налога на прирост капитала.

Условия: Льгота будет действовать только для регулируемых стейблкоинов, имеющих жесткую привязку к доллару США и стабильный курс.

Цель: Превратить стейблкоины в реальный цифровой аналог наличных денег, где пользователю не нужно отчитываться за каждую мелкую транзакцию.

Законодатели хотят покончить с налогообложением «фиктивных доходов» (когда налог нужно платить сразу после получения монет, даже если вы их не продали).

Предлагается разрешить налогоплательщикам не признавать доход от стейкинга или майнинга в течение пяти лет с момента получения вознаграждения.

Это позволит инвесторам лучше планировать финансы и не платить налоги с активов, стоимость которых может упасть до момента их реальной продажи.

Несмотря на послабление, законопроект предусматривает четкий контроль: