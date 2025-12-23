Google, Apple и Microsoft просят иностранных сотрудников отменить поездки домой

Крупнейшие технологические компании мира бьют тревогу: тысячи их сотрудников могут оказаться в «визовой ловушке» из-за новых правил проверки в консульствах США. Google, Apple, Microsoft и ServiceNow разослали срочные предупреждения сотрудникам с визами H-1B, рекомендуя им воздержаться от международных поездок. Причиной стали массовые задержки с получением визовых штампов, которые могут затянуться до года. Об этом сообщает Business Insider.