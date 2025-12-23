Крупнейшие технологические компании мира бьют тревогу: тысячи их сотрудников могут оказаться в «визовой ловушке» из-за новых правил проверки в консульствах США. Google, Apple, Microsoft и ServiceNow разослали срочные предупреждения сотрудникам с визами H-1B, рекомендуя им воздержаться от международных поездок. Причиной стали массовые задержки с получением визовых штампов, которые могут затянуться до года. Об этом сообщает Business Insider.
Google, Apple и Microsoft просят иностранных сотрудников отменить поездки домой
Коллапс в визовой системе вызвало новое правило Государственного департамента США, которое вступило в силу 15 декабря. Оно обязывает консульства проводить детальную проверку онлайн-присутствия заявителей, в частности мониторинг их социальных сетей.
Это нововведение привело к резкому замедлению работы дипломатических учреждений.
- Масштаб проблемы: Записи на визовые собеседования, которые раньше были формальностью, теперь массово отменяются или переносятся на месяцы вперед.
- География: Наибольшие проблемы фиксируются в консульствах США в Индии, но задержки также затрагивают Ирландию и Вьетнам.
- Сроки: Некоторым сотрудникам перенесли встречи аж на ноябрь 2026 года.
Источник: Минфин
