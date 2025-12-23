В третьем квартале 2025 года доля доллара в мировых валютных резервах уменьшилась

В третьем квартале 2025 года доля доллара США в мировых валютных резервах, по информации Международного валютного фонда, немного уменьшилась до 56,92%, тогда как доля евро , напротив, немного возросла.

Доля доллара

Опубликованные в пятницу данные свидетельствуют о стабилизации ситуации за три месяца до конца сентября. Это произошло после значительных колебаний во втором квартале, когда мировые валютные рынки, особенно рынок доллара США, были потрясены заявлениями президента США Дональда Трампа о намерении ввести новые тарифы.

К концу второго квартала доля валютных резервов, выраженная в долларах, составляла 57,08%. Доля евро увеличилась с 20,24% до 20,33% по сравнению с предыдущим кварталом, как показывают данные МВФ о структуре официальных валютных резервов.

Доля резервов в японской иене

Кроме того, было отмечено, что доля резервов в японской иене возросла до 5,82% в третьем квартале по сравнению с 5,65% во втором квартале.

Что говорят аналитики

Аналитики Goldman Sachs прокомментировали данные, отметив, что изменения валютных курсов отражают усилия управляющих резервами по учету колебаний на валютном рынке.

В третьем квартале наблюдалось стабилизация валютных резервов с минимальными изменениями в долях доллара США и евро после значительных колебаний во втором квартале.

Колебания валютных курсов в текущем году вызвали обсуждения о возможности утраты долларом США статуса предпочтительной мировой резервной валюты и центрального элемента глобальной денежной системы.

Некоторые аналитики обращают внимание на признаки начинающейся дедолларизации, однако существует широкое согласие в том, что любой подобный сдвиг будет происходить крайне медленно.

Данные МВФ также отражают изменения в методологии: теперь фонд учитывает «нераспределенную» часть резервов. Ранее эта категория включалась в данные, отражая пробелы, вызванные непредставлением или неполными данными.

Изменение методологии, начиная с 2000 года, привело к незначительным корректировкам в данных.