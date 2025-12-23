В третьем квартале 2025 года доля доллара в мировых валютных резервах уменьшилась

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 декабря 2025, 11:16 Читати українською

В третьем квартале 2025 года доля доллара в мировых валютных резервах уменьшилась

В третьем квартале 2025 года доля доллара США в мировых валютных резервах, по информации Международного валютного фонда, немного уменьшилась до 56,92%, тогда как доля евро, напротив, немного возросла.

В третьем квартале 2025 года доля доллара США в мировых валютных резервах, по информации Международного валютного фонда, немного уменьшилась до 56,92%, тогда как доля евро, напротив, немного возросла.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДоля доллараОпубликованные в пятницу данные свидетельствуют о стабилизации ситуации за три месяца до конца сентября.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Доля доллара

Опубликованные в пятницу данные свидетельствуют о стабилизации ситуации за три месяца до конца сентября. Это произошло после значительных колебаний во втором квартале, когда мировые валютные рынки, особенно рынок доллара США, были потрясены заявлениями президента США Дональда Трампа о намерении ввести новые тарифы.

К концу второго квартала доля валютных резервов, выраженная в долларах, составляла 57,08%. Доля евро увеличилась с 20,24% до 20,33% по сравнению с предыдущим кварталом, как показывают данные МВФ о структуре официальных валютных резервов.

Доля резервов в японской иене

Кроме того, было отмечено, что доля резервов в японской иене возросла до 5,82% в третьем квартале по сравнению с 5,65% во втором квартале.

Что говорят аналитики

Аналитики Goldman Sachs прокомментировали данные, отметив, что изменения валютных курсов отражают усилия управляющих резервами по учету колебаний на валютном рынке.

В третьем квартале наблюдалось стабилизация валютных резервов с минимальными изменениями в долях доллара США и евро после значительных колебаний во втором квартале.

Колебания валютных курсов в текущем году вызвали обсуждения о возможности утраты долларом США статуса предпочтительной мировой резервной валюты и центрального элемента глобальной денежной системы.

Некоторые аналитики обращают внимание на признаки начинающейся дедолларизации, однако существует широкое согласие в том, что любой подобный сдвиг будет происходить крайне медленно.

Данные МВФ также отражают изменения в методологии: теперь фонд учитывает «нераспределенную» часть резервов. Ранее эта категория включалась в данные, отражая пробелы, вызванные непредставлением или неполными данными.

Изменение методологии, начиная с 2000 года, привело к незначительным корректировкам в данных.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами