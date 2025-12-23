Как изменилась стоимость покупки квартир по Украине в 2025 году — исследование

В 2025 году большинство областных центров демонстрируют рост цен на квартиры, в первую очередь в западных и центральных регионах Украины. В то же время подорожание фиксируется и в отдельных городах, расположенных вблизи зоны боевых действий или регулярно подвергающихся атакам, в частности в Харькове, Сумах и Одессе. Об этом говорится в исследовании «OLX Недвижимость».

Кто лидирует по стоимости квартир

Киев остается лидером по стоимости квартир среди областных центров, за ним — Львов и Ужгород.

Однокомнатные квартиры: наиболее заметный рост стоимости за год в Ужгороде (+60%), Ивано-Франковске (+35%), Одессе (+23%).

На уровне прошлого года осталась стоимость в Луцке, тогда как снижение произошло только в Запорожье (-3%) и Николаеве (-2%). Самая высокая медиа стоимость покупки 1-комнатной квартиры в Киеве, которая в 2025 году выросла на +16%.

Двухкомнатные квартиры: самые высокие темпы роста цен зафиксированы в Тернополе (+29%), Харькове (+23%), Ужгороде (+22%) и Черкассах (+21%). Заметное удорожание также произошло в Ивано-Франковске (+20%), Виннице (+18%) и Одессе (+16%).

В то же время, снижение стоимости за год было в Запорожье и Херсоне — на 3% в обоих городах. Самая высокая медианная цена покупки двухкомнатной квартиры — в столице (+11% в год).

Трехкомнатные квартиры: в 2025 году самый заметный рост медианной стоимости в Тернополе и Харькове — на 22%. Несколько меньший прирост произошел в Черновцах (+21%) и Виннице (+19%).

Снижение цен зафиксировано только в Запорожье (-1%), тогда как в Херсоне медиа стоимость осталась на уровне прошлого года. Самые дорогие трехкомнатные квартиры традиционно остаются в столице (на 15% больше, чем в 2024 году).