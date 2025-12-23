Кабмин принял решение о введении ежегодной премии для энергетиков

Правительство начинает ежегодную Премию Кабмина для работников энергетической отрасли. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о премии

«Мы запускаем ежегодную Премию Кабинета Министров для работников энергетической отрасли. Для нас важно отмечать вашу работу на самом высоком уровне. Спасибо вам за вашу преданность, смелость и профессионализм», — подчеркнула Свириденко.

Разрушение энергетики

Премьер-министр отметила, что уже четвертый год подряд россия пытается погрузить украинцев во тьму.

Враг почти каждый день запускает десятки ракет и сотни дронов по энергетическим объектам, пытается разрушить объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, разрушает диспетчерские и целые объекты.

Только с сентября этого года энергетическая система Украины подверглась около 2000 массированным ракетно-дроновым атакам, почти четверть из которых — целенаправленное уничтожение энергетической инфраструктуры.