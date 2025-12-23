Multi от Минфин
українська
23 декабря 2025, 10:17

Япония спустя почти 15 лет после ядерной катастрофы возобновит работу крупнейшей АЭС

Япония готовится к возобновлению работы крупнейшей в мире атомной электростанции «Касивадзаки-Карива». Как передает Reuters, в понедельник, 22 декабря, ассамблея префектуры Ниигата вынесла вотум доверия губернатору Хидэо Ханадзуми, который в ноябре поддержал перезапуск АЭС.

Япония готовится к возобновлению работы крупнейшей в мире атомной электростанции «Касивадзаки-Карива».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Запуск «Касивадзаки-Карива»

«Касивадзаки-Карива» располагается примерно в 220 км к северо-западу от Токио. Станция была остановлена наряду с еще 53 реакторами после землетрясения и цунами в Японии 11 марта 2011 года. Тогда на АЭС «Фукусима-1» произошла радиационная авария, ставшая крупнейшей ядерной катастрофой после Чернобыля.

С тех пор в Японии перезапустили только 14 из 33 работоспособных реакторов. «Касивадзаки-Карива» станет первой перезапущенной АЭС, эксплуатируемой компанией Tokyo Electric Power Co (TEPCO). Именно эта компания является и оператором АЭС «Фукусима-1», которая сейчас находится в аварийном состоянии.

«Это важная веха, но это еще не конец. В вопросе обеспечения безопасности жителей Ниигаты нет конца», — сказал Ханадзуми журналистам после голосования. Хотя законодатели поддержали губернатора, сессия ассамблеи выявила существующие разногласия, отмечает Reuters.

«Это не что иное, как политическое решение, которое не учитывает волю жителей Ниигаты», — заявил один из законодателей, выступавший против перезапуска АЭС.

TEPCO планирует запустить первый из семи реакторов 20 января, сообщила японская телекомпания NHK. Суммарная мощность АЭС «Касивадзаки-Карива» составляет 8,2 ГВт — этого достаточно для обеспечения электроэнергией нескольких миллионов домов.

Ожидается, что в 2026 году в рамках перезапуска АЭС будет введен в эксплуатацию один энергоблок мощностью 1,36 ГВт, а примерно в 2030 году — еще один энергоблок такой же мощности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Минфин
