Вклады населения в украинских банках за месяц выросли на 18 млрд грн

По состоянию на 1 декабря 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 552,8 млрд грн, что на 18 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца. Об этом идет речь в сообщении Фонда гарантирования вкладов .

В какой валюте вклады

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 декабря 2025:

вклады в национальной валюте — 1021,3 млрд грн (+11,1 млрд грн за ноябрь 2025 года);

вклады в иностранной валюте — 531,5 млрд грн (+6,9 млрд грн за ноябрь 2025 г.).

Доля ФОП

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 декабря 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,7%. Сумма их вкладов составила 181,3 млрд грн.

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом: