Доллар потерял 9% стоимости в этом году, и прогнозы на 2026 год неутешительны — Reuters

2025 год завершается для американской валюты на минорной ноте. Доллар пережил худшее падение за последние восемь лет, потеряв 9% своей стоимости по отношению к корзине основных мировых валют. Инвесторы предупреждают: в 2026 году нисходящий тренд, скорее всего, продолжится из-за восстановления глобальной экономики и ожидания дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Об этом сообщает Reuters, 22 декабря.
Фундаментальная слабость
Главными драйверами падения в 2025 году стали ожидания смягчения политики ФРС, сокращение разницы в процентных ставках с другими странами, а также обеспокоенность по поводу фискального дефицита США.
Карл Шамотта, главный рыночный стратег Corpay, отмечает, что даже после падения доллар остается переоцененным:
«Реальность такова, что мы все еще имеем переоцененный доллар США с фундаментальной точки зрения».
По данным Банка международных расчетов, реальный эффективный обменный курс доллара (с учетом инфляции) в октябре составил 108,7 пункта — это лишь немного ниже январского рекорда в 115,1.
Мир догоняет Америку
Ключевым фактором ослабления доллара в 2026 году станет выравнивание темпов экономического роста. Если в предыдущие годы США значительно опережали другие развитые страны, то теперь разрыв сокращается.
- Еврозона: Ожидается улучшение траектории роста.
- Германия и Китай: Фискальные стимулы и политическая поддержка в этих странах должны ускорить их экономики.
«Я думаю, разница в том, что остальной мир просто будет расти больше в следующем году», — комментирует Ануджит Сарин, портфельный менеджер Brandywine Global.
Когда другие экономики набирают обороты, капитал начинает утекать из «тихой гавани» (доллара) в поисках более высокой доходности на других рынках.
Расхождение центробанков и фактор Трампа
Ситуацию для доллара осложняет разная политика центральных банков.
- ФРС США: Рынок ожидает продолжения снижения ставок. Ситуацию подогревает смена руководства — президент Трамп планирует назначить нового главу ФРС, от которого ждут более мягкой («голубиной») политики и низких ставок. Среди кандидатов — Кевин Хассетт, Кевин Ворш и Крис Уоллер.
- ЕЦБ (Европейский центробанк): Трейдеры прогнозируют, что ставки в Европе останутся стабильными, а некоторые даже не исключают их повышения на фоне пересмотра прогнозов инфляции.
Снижение ставок в США делает долларовые активы менее привлекательными для инвесторов, тогда как стабильные ставки в Европе поддерживают евро.
Возможен ли отскок?
Эксперты предупреждают, что падение не будет линейным. В краткосрочной перспективе (например, в первом квартале 2026 года) доллар может временно укрепиться благодаря:
- ШИ-бум: Энтузиазм инвесторов в отношении искусственного интеллекта продолжает привлекать капитал в американские акции.
- Налоговые стимулы: Снижение налогов и возобновление работы правительства после шатдауна могут краткосрочно подтолкнуть экономику США.
Однако стратегически большинство аналитиков ставят на дальнейшее обесценивание доллара.
Почему слабый доллар — это не всегда плохо?
- Для транснациональных компаний США: слабый доллар — это позитив. Когда такие гиганты, как Apple или Coca-Cola, зарабатывают деньги за рубежом (в евро, иенах
и т. д.), при конвертации этих доходов обратно в более дешевый доллар их прибыль растет. Это может поддержать американский фондовый рынок.
- Для мировой торговли: слабый доллар делает американские товары дешевле и более конкурентоспособными на мировом рынке, что помогает сократить торговый дефицит.
- Для развивающихся рынков: Это обычно хорошая новость. Поскольку многие долги развивающихся стран номинированы в долларах, его ослабление облегчает долговую нагрузку и стимулирует инвестиции в эти регионы.
