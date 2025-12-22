Доллар потерял 9% стоимости в этом году, и прогнозы на 2026 год неутешительны — Reuters

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 декабря 2025, 16:21 Читати українською

Доллар потерял 9% стоимости в этом году, и прогнозы на 2026 год неутешительны — Reuters

2025 год завершается для американской валюты на минорной ноте. Доллар пережил худшее падение за последние восемь лет, потеряв 9% своей стоимости по отношению к корзине основных мировых валют. Инвесторы предупреждают: в 2026 году нисходящий тренд, скорее всего, продолжится из-за восстановления глобальной экономики и ожидания дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Об этом сообщает Reuters, 22 декабря.

2025 год завершается для американской валюты на минорной ноте.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Фундаментальная слабость

Главными драйверами падения в 2025 году стали ожидания смягчения политики ФРС, сокращение разницы в процентных ставках с другими странами, а также обеспокоенность по поводу фискального дефицита США.

Карл Шамотта, главный рыночный стратег Corpay, отмечает, что даже после падения доллар остается переоцененным:

«Реальность такова, что мы все еще имеем переоцененный доллар США с фундаментальной точки зрения».

По данным Банка международных расчетов, реальный эффективный обменный курс доллара (с учетом инфляции) в октябре составил 108,7 пункта — это лишь немного ниже январского рекорда в 115,1.

Мир догоняет Америку

Ключевым фактором ослабления доллара в 2026 году станет выравнивание темпов экономического роста. Если в предыдущие годы США значительно опережали другие развитые страны, то теперь разрыв сокращается.

  • Еврозона: Ожидается улучшение траектории роста.
  • Германия и Китай: Фискальные стимулы и политическая поддержка в этих странах должны ускорить их экономики.

«Я думаю, разница в том, что остальной мир просто будет расти больше в следующем году», — комментирует Ануджит Сарин, портфельный менеджер Brandywine Global.

Когда другие экономики набирают обороты, капитал начинает утекать из «тихой гавани» (доллара) в поисках более высокой доходности на других рынках.

Расхождение центробанков и фактор Трампа

Ситуацию для доллара осложняет разная политика центральных банков.

  • ФРС США: Рынок ожидает продолжения снижения ставок. Ситуацию подогревает смена руководства — президент Трамп планирует назначить нового главу ФРС, от которого ждут более мягкой («голубиной») политики и низких ставок. Среди кандидатов — Кевин Хассетт, Кевин Ворш и Крис Уоллер.
  • ЕЦБ (Европейский центробанк): Трейдеры прогнозируют, что ставки в Европе останутся стабильными, а некоторые даже не исключают их повышения на фоне пересмотра прогнозов инфляции.

Снижение ставок в США делает долларовые активы менее привлекательными для инвесторов, тогда как стабильные ставки в Европе поддерживают евро.

Возможен ли отскок?

Эксперты предупреждают, что падение не будет линейным. В краткосрочной перспективе (например, в первом квартале 2026 года) доллар может временно укрепиться благодаря:

  • ШИ-бум: Энтузиазм инвесторов в отношении искусственного интеллекта продолжает привлекать капитал в американские акции.
  • Налоговые стимулы: Снижение налогов и возобновление работы правительства после шатдауна могут краткосрочно подтолкнуть экономику США.

Однако стратегически большинство аналитиков ставят на дальнейшее обесценивание доллара.

Почему слабый доллар — это не всегда плохо?

  • Для транснациональных компаний США: слабый доллар — это позитив. Когда такие гиганты, как Apple или Coca-Cola, зарабатывают деньги за рубежом (в евро, иенах и т. д.), при конвертации этих доходов обратно в более дешевый доллар их прибыль растет. Это может поддержать американский фондовый рынок.
  • Для мировой торговли: слабый доллар делает американские товары дешевле и более конкурентоспособными на мировом рынке, что помогает сократить торговый дефицит.
  • Для развивающихся рынков: Это обычно хорошая новость. Поскольку многие долги развивающихся стран номинированы в долларах, его ослабление облегчает долговую нагрузку и стимулирует инвестиции в эти регионы.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами