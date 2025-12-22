Доллар потерял 9% стоимости в этом году, и прогнозы на 2026 год неутешительны — Reuters

2025 год завершается для американской валюты на минорной ноте. Доллар пережил худшее падение за последние восемь лет, потеряв 9% своей стоимости по отношению к корзине основных мировых валют. Инвесторы предупреждают: в 2026 году нисходящий тренд, скорее всего, продолжится из-за восстановления глобальной экономики и ожидания дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Об этом сообщает Reuters, 22 декабря.

Фундаментальная слабость

Главными драйверами падения в 2025 году стали ожидания смягчения политики ФРС, сокращение разницы в процентных ставках с другими странами, а также обеспокоенность по поводу фискального дефицита США.

Карл Шамотта, главный рыночный стратег Corpay, отмечает, что даже после падения доллар остается переоцененным:

«Реальность такова, что мы все еще имеем переоцененный доллар США с фундаментальной точки зрения».

По данным Банка международных расчетов, реальный эффективный обменный курс доллара (с учетом инфляции) в октябре составил 108,7 пункта — это лишь немного ниже январского рекорда в 115,1.

Мир догоняет Америку

Ключевым фактором ослабления доллара в 2026 году станет выравнивание темпов экономического роста. Если в предыдущие годы США значительно опережали другие развитые страны, то теперь разрыв сокращается.

Еврозона: Ожидается улучшение траектории роста.

Германия и Китай: Фискальные стимулы и политическая поддержка в этих странах должны ускорить их экономики.

«Я думаю, разница в том, что остальной мир просто будет расти больше в следующем году», — комментирует Ануджит Сарин, портфельный менеджер Brandywine Global.

Когда другие экономики набирают обороты, капитал начинает утекать из «тихой гавани» (доллара) в поисках более высокой доходности на других рынках.

Расхождение центробанков и фактор Трампа

Ситуацию для доллара осложняет разная политика центральных банков.

ФРС США: Рынок ожидает продолжения снижения ставок. Ситуацию подогревает смена руководства — президент Трамп планирует назначить нового главу ФРС, от которого ждут более мягкой («голубиной») политики и низких ставок. Среди кандидатов — Кевин Хассетт, Кевин Ворш и Крис Уоллер.

ЕЦБ (Европейский центробанк): Трейдеры прогнозируют, что ставки в Европе останутся стабильными, а некоторые даже не исключают их повышения на фоне пересмотра прогнозов инфляции.

Снижение ставок в США делает долларовые активы менее привлекательными для инвесторов, тогда как стабильные ставки в Европе поддерживают евро.

Возможен ли отскок?

Эксперты предупреждают, что падение не будет линейным. В краткосрочной перспективе (например, в первом квартале 2026 года) доллар может временно укрепиться благодаря:

ШИ-бум: Энтузиазм инвесторов в отношении искусственного интеллекта продолжает привлекать капитал в американские акции.

Налоговые стимулы: Снижение налогов и возобновление работы правительства после шатдауна могут краткосрочно подтолкнуть экономику США.

Однако стратегически большинство аналитиков ставят на дальнейшее обесценивание доллара.

Почему слабый доллар — это не всегда плохо?