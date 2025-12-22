Национальный банк Украины официально прекратил деятельность Кредитного союза «СВИТ» (ЕГРПОУ 41220315). Регулятор отозвал лицензию и исключил союз из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, 22 декабря.
Нацбанк аннулировал лицензию кредитного союза «СВИТ»
Детали решения
Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял соответствующее решение 19 декабря 2025 года. Важно отметить, что это не санкция со стороны регулятора, а добровольное решение самой компании.
Кредитный союз воспользовался упрощенной процедурой выхода с рынка, которая действует во время военного положения.
Масштабы учреждения
КС «СВИТ» была небольшим игроком на рынке. Она имела стандартную лицензию, позволяющую выдавать кредиты и привлекать средства, подлежащие возврату.
Финансовые показатели по состоянию на 1 декабря 2025 года:
- Активы: 2,53 млн грн (это лишь 0,20% от общего объема активов всех кредитных союзов).
- Обязательства: 2,34 млн грн (0,34% рынка).
