Нацкомиссия обновила список SCAM-проектов: Кто в списке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку продолжает системную работу по защите инвесторов и информированию общественности о потенциально опасных финансовых проектах. Об этом говорится в сообщении комиссии .

К списку добавлено:

MaxProfit Academy Ltd.

«Azeta SA»

Обновленный список содержит уже 458 проектов, в отношении которых есть признаки мошенничества или нарушений законодательства. Их можно просмотреть на нашем официальном сайте в разделе «Защита прав инвесторов».

Типовые признаки рисковых инвестпроектов