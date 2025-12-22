Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку продолжает системную работу по защите инвесторов и информированию общественности о потенциально опасных финансовых проектах. Об этом говорится в сообщении комиссии.
Нацкомиссия обновила список SCAM-проектов: Кто в списке
К списку добавлено:
- MaxProfit Academy Ltd.
- «Azeta SA»
Обновленный список содержит уже 458 проектов, в отношении которых есть признаки мошенничества или нарушений законодательства. Их можно просмотреть на нашем официальном сайте в разделе «Защита прав инвесторов».
Типовые признаки рисковых инвестпроектов
